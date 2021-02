Acusan de otro ataque a excandidato de MC

Después de que la bailarina "Vale Queen" denunciara el intento de feminicidio y abuso sexual por parte de un precandidato a la diputación por el partido Movimiento Ciudadano, una segunda joven salió de las "sombras" y expuso también haber sido víctima del mismo sujeto y con el mismo modus operandi.

"El día de ayer me mando una amiga la noticia del caso de Vale Queen y quedé impactada, literal fría y hasta me dio escalofríos de solo ver la foto de este tipo ...Jesus Camacho Carranza que casi me mata !! Por poco no estoy para contarlo, y decidí contarlo para que le den más años de cárcel y se HAGA JUSTICIA #NI UNA MÁS" escribió en los comentarios del video de la rueda de prensa del pasado viernes.

La joven que vio la denuncia pública de Valeria Rangel en la fanpage de Las Brujas del Mar cuenta que él fue su maestro cuando ella estudiaba derecho, al tiempo le propuso trabajo en una dependencia de tránsito donde supuestamente ganaría un buen sueldo. Por su insistencia, se quedó de ver con él.

Mismo patrón

"Lo vi en Samborns centro y me comentó que había olvidado su cartera que si le hacía el favor de ir a su despacho y que así me enseñan también una demanda haber que opinaba, por haber sido mi maestro yo jamás desconfié y accedí a ir a un despacho que se encuentra en Bolivar donde tuve que subir escaleras" (sic).

Continuó relatando que cuando ella entró al despacho él inmediatamente cerró la puerta con llave, lo cual a ella se le hizo extraño. Ya dentro, el hombre le preguntó a la chica si él tenía alguna oportunidad con ella a lo que contestó que no porque lo veía como a un amigo, que le caía bien y además fue su maestro.

La mujer al empezar a desconfiar le pidió irse, pero el exprecandidato se hacía tonto, antes de irse le dijo que le tenía un regalo a ella y que cerrara los ojos porque era sorpresa, al abrirlos, la chica ya estaba encañonada igual que Valeria Angélica Rangel, la bailarina.

"Al ver eso yo temblaba de miedo y quedé en shock, me puso la pistola en la cabeza y me forzó a quitar mi ubicación, me amarró y amordazó. Algo que me llamo mucho la tensión y por lo qué lo defino como psicópata es porque yo le pregunté antes de que me amordazara que quieres Chucho por favor déjame ir y me respondió lo mismo que a Vale Dinero dinero dinero ( ósea que ese tipo está dispuesto a hacer cualquier cosa si hay dinero de por medio )" (sic).

Además de quitarle más de 8 mil pesos que eran de la mamá de la chica, le rompió la blusa y abusó de ella, "después de eso me atormentó por horas diciéndome que ahora me tenía que matar qué porque aunque yo le dijera que no lo hiba a demandar, eso no pasaba ni en las películas y yo ya ni siquiera lloraba, estaba en shock pensaba en toda mi familia en cómo sufrirían si ese tipo me mataba, se me vino todo y nada a la cabeza y solo me la pasaba rezando" (sic).

Existe demanda

La joven, con mucho temor, tuvo que jugar psicológicamente con el tipo, quien que en ese momento no sabía que quería, incluso, en uno de los estires y aflojes psicológicos del individuo, la mujer tuvo una vez más la pistola apuntándole, pero ahora en la boca.

Unas fotos besándose con él fueron el pasaporte para que la chica pudiera salir con vida de aquel lugar. En un segundo comentario subió la notificación con el número de carpeta de investigación: UIPJ/DXVII/FESP 7º/2479/2018.

Y en un tercer comentario cerró: "Si la verdad fue horrible en ese momento no me la creí que si estaba viva y querían hacer todo público pero en ese entonces me afectaba mucho hablar de eso por eso no seguí y jamás hicieron nada. Al publicarlo inconscientemente temblaba".

Se deslinda alcalde de abuso a bailarina

El Instituto Municipal de la Mujer en Veracruz no tiene facultades legales para cambiar la clasificación de los delitos, señaló el alcalde de Fernando Yunes Márquez.

Luego que el colectivo feminista Brujas del Mar, acusará al IMMUVER de revictimizar el caso de la joven Valeria Rangel, el alcalde señaló que la categorización del delito se realizó correctamente. Mencionó que solo una autoridad judicial puede calificar un delito y descartó que se actuara mal.

"Primero hay que decir que el Instituto Municipal de la Mujer en Veracruz, no puede cambiar ningún delito, nosotros no somos ninguna instancia para calificar que delito se está cometiendo, eso tiene que ver con un ministerio público y la Fiscalía. Eso no así, creo que están en un error".

Aseguró que a la víctima se le otorgó asesoría jurídica y psicológica para que pueda seguir con el caso.

A la vez rechazó no haber atendido a Arussi Unda, vocera del Colectivo Brujas del Mar, pues ella aseguró que buscó una audiencia con él y no respondió.

"No me han pedido una cita, si me hubiera pedido una cita con mucho gusto las atiendo el día que ellas gusten. Platiqué con la directora del instituto y me dice que han estado en comunicación con la chica prácticamente todos los días".