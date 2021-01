Acusan beneficiarios del programa Créditos a la Palabra tarjetas sin fondos

Beneficiarios del programa Créditos a la Palabra del Gobierno Federal, acusaron que las tarjeta fueron entregadas sin fondos y desactivadas.

Señalaron que desde la madrugada del lunes se formaron afuera del Banco del Bienestar para poder cobrar, sin embargo, en la mañana se dieron cuenta que no les enviaron el dinero.

Por ello se inconformaron en la avenida Independencia.

Señalaron que desde finales de diciembre las informaron que podían presentarse en la sucursal del Banco del Bienestar a cobrar, sin embargo, no pudieron hacerlo.

"Desde ayer estamos aquí formados y dicen que no hay dinero. Desde cuando tuvieron que habernos pagado pero no lo hacen. Desde el 29 de diciembre dijeron que nos iban a pagar y no nos pagan hemos venido varias veces y dicen que las tarjetas no son válidas", señaló Aquilina Canseco Bretón.

Se trata de taxistas y pequeños comerciantes que recibieron tarjetas del esquema Créditos a la Palabra del Gobierno Federal, como parte del apoyo ante la adversa situación económica que se vive debido al coronavirus.

Se formó una larga fila en la avenida Independencia por las personas que intentaron cobrar.

"Según desde el 29 dijeron que nos iban a pagar y no nos pagan. Me traen a las vueltas. No nos dicen nada, no nos dan respuesta", acusó el señor Luis.