Acusan arbitrariedades en operativos de tránsito de Veracruz

La automovilista Elsa María Velasco acusó que fue víctima de abuso de autoridad por parte de elementos de tránsito de la ciudad de Veracruz durante un operativo en Allende Norte ya que en el retén la bajaron de la unidad por no contar con la licencia de conducir. Aunque ella pidió que le levantaran la infracción que correspondía, los elementos de tránsito y argumentaron que la falta meditaba quitarle el coche y así procedió dicha acción.

Además supuestamente le dijeron que tenía 24 horas para hacer el pago del arrastre, del corralón y de la infracción por la licencia de conducir.

"Admito mi responsabilidad, mi negligencia por tener la licencia vencida por 25 días, pero no me indigna que me hayan infraccionado, porque estaba cometiendo una violación, pero indigna de antes que hacer la infracción, rapidísimo hacían la papeleta para las grúas. Yo les dije que no podían quitarme el coche y me decían que era el protocolo".

Lamentó la arbitrariedad por parte de los elementos de tránsito y exhortó a los automovilistas que hayan pasado por una situación similar a quejarse también ya que los operativos son ilegales y meramente recaudatorios. Insistió en que se abusa de los automovilistas para sacarles dinero ya que les quitan la unidad aunque la infracción no lo amerite.

"El trato es muy malo, me bajaron del vehículo, me obligaron a bajarme porque el señor de la grúa haría el inventario de las cosas que tenía el vehículo y ya estaba la grúa, pague mil 600 y tantos pesos por el corralón y otra cosa que solo aceptan pagos con tarjetas, pero y la persona que no maneja tarjeta, que tendría que hacer".

Condenó que la autoridad municipal actúe de esta manera y no sea consciente de la situación económica por la que atraviesan las familias de la ciudad de Veracruz ya que no le sobra el dinero para pagar el corralón y el arrastre de una unidad.