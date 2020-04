Acusan a CFE de cortar servicios a usuarios que ya pagaron su recibo

La Comisión Federal de Electricidad ha cortado el suministro a servicios que fueron pagados, acusó Juan Rosales Méndez, presidente de la Asamblea Presidente de Asociaciones Civiles de México.

Responsabilizó al organismo de no regularizar a quienes obtienen el servicio de manera clandestina pues por unos están pagando otros.

Insistió en que los funcionarios de la CFE deberían ser más sensibles ante la situación por la que atraviesan los usuarios quienes ahora permanecen más tiempo en sus casas utilizando equipos de enfriamiento.

"Hubo un funcionario de la CFE que dijo que el coronavirus no era motivo para que no se pague el recibo de luz, hay una discriminación del funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, además que todos hemos pagado, los únicos que no pagan son los que están colgados, pero la CFE no regulariza el sistema de la ciudad".

Insistió en que ante la emergencia por Coronavirus la Comisión Federal de Electricidad debe de suspender el corte del servicio y dar facilidades de pago.

También solicitó que revisen sus sus bases de datos pues no todos los cortes del servicio están sustentados.

"No sabemos qué piensa la CFE de qué en este momento de la pandemia del Coronavirus nos estén afectando con los cobros. Estamos pidiendo una condonación o una suspensión del pago no oportuno, si nos cortan la luz tenemos que pagar reconexión, insumos y otras cosas, por eso necesitamos una prórroga".

Reitero en que se debe de ser más sensible con las familias veracruzanas y dar facilidades el pago para servicios como agua y luz.