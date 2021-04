Acuden veracruzanos a aplicarse segunda dosis de vacuna contra Covid-19

Veracruzanos acudieron a los distintos módulos a aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Sin embargo, en algunos casos se quejaron de que a pesar de ser personas de la tercera edad tuvieron que esperar por más de dos horas bajo los rayos del sol.

Rafael Arroyo, asistió al módulo del Tecnológico de Veracruz, lamentó la falta de organización pero sobre todo aun habiendo sombra dentro del plantel, tuvieran a los adultos mayores afuera ante el intenso calor.

"Toda la gente está en el puro solazo y adentro de la institución hay bastante sombra. Está mal coordinado esto porque con tanta sombra que hay adentro podrían formarlos a todos al ras de la bardas. Además con la vacuna pasada nos atendieron más rápido".

El señor Arturo Cruz, se dijo tranquilo de recibir la segunda dosis pues ahora estará más protegido contra el coronavirus.

Y es que, a sus familiares de Tamaulipas les dió la enfermedad antes de que comenzara la jornada de vacunación.

"Había estado avanzando bastante bien pero de repente se atoró hace como una hora. Yo llegué al módulo desde las 8:15. Estoy contento de que yo me voy a aplicar la segunda dosis, por lo menos para no agravarse tanto si nos llega a dar, espérenos que no. A mis primos y hermanos en Tamaulipas sí les dio".

Gerardo Pacheco, señaló que estuvo formado por más de 2 horas bajo los rayos del sol.

A su parecer fue más ágil la aplicación de la primer dosis ya que no tuvo que esperar tanto tiempo.

"Verdadera mente va muy lento, yo esperaba que fuera un poquito más rápido pero es la circunstancia. Yo creo que iba más rápido la primera vez y no sabemos a qué se debe".

Admitió que cuando se aplicó la primer dosis tuvo un intenso dolor en el brazo, sin embargo, las reacciones secundarias no pasaron a mayores.

"Tuve mucho dolor de brazo en la primera. Afortunadamente no tuve esa fiebre que les da a otros. Me hizo un poco mal que después de ponerme la vacuna tuve una actividad un poco fuerte".