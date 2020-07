Activistas se ampararán contra recorte a Instituto Municipal de Mujeres

Activistas y diputadas federales interpondrán un amparo contra el recorte de 75 por ciento al presupuesto del Instituto Municipal de las Mujeres.

Belén Palmeros Exsome señaló participarán agrupaciones de diversas partes del país como: el Movimiento Amplío de Mujeres, Red de Mujeres Feministas, entre otros.

Y es que el ajuste desprotegerá aún más a quienes se enfrentan a situaciones de violencia.

"Vamos a acompañar al grupo de Nosotras Tenemos Otros Datos, que encabeza Patricia Olamendi Torres, y 8 legisladoras de la Comisión de Igualdad y Género. Serán diputadas federales. La justificación para recortar el dinero es que se bajó en la parte operativa y que no va a afectar en nada los programas de los institutos".

Las activistas veracruzanas buscarán sumar al recurso de inconformidad a legisladoras locales para lograr revertir la decisión.

Palmeros Exsome consideró que la votación para bajar el presupuesto fue errónea, pues estuvieron funcionarios no relacionados al tema como el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, quien también opinó.

Recordó que también bajaron el presupuesto de las alertas de género argumentando que es un mecanismo que no funciona, en vez de establecer estrategias para que surtan efecto.

"Los presupuestos votados no se pueden bajar, se tendría que reducir el de 2021. Se vuelve una institución donde pueden hacer y deshacer, hay una directora que no defiende el instituto y se denota que no están apoyando a las féminas".

Advirtió que habrá repercusiones pues se carecerá de recursos para operar adecuadamente y proteger a las mujeres ante los feminicidios y la violencia.

"Afecta demasiado porque le están bajando el presupuesto en insumos que es el trabajo diario y van a tener que sacar personal, le van a bajar el sueldo al personal.

Con las alertas de violencia de género afectará aún más además que no hay acompañamiento en estos estados".