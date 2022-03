Dijo entender lo tedioso de la burocracia, pero resaltó que si no se aplica la ley se permite que quienes agreden por acción y por omisión sigan por la vida agraviando a las féminas sin tener consecuencias.

Es importante fortalecer la cultura de la denuncia ante los delitos y que las mujeres no se callen ante una agresión, pues eso fomenta la impunidad, aseveró la activista Anaíd Violeta López Mejía.

Reconoció que ella como activista se apoya en el Instituto Veracruzano de las Mujeres y el de Boca del Río, así como con otras instancias.

"Nos dan asesoría legal gratuita y nos dan terapias para las mujeres violentadas y es de manera gratuita. También la Unidad de Víctimas, donde pueden pedir asesoría y ellos también tienen asesoría legal y el apoyo de terapia psicológica no solamente para la víctima, sino para toda la familia.

Noticia Relacionada Madre e hija fallecen en accidente en Las Vigas; 2 menores heridos

"Si de repente en alguna institución no reciben el trato adecuado, pueden acercarse a Derechos Humanos, pues nosotros trabajamos muy de la mano con la Licenciada Geraldine, que es la encargada de la Unidad de Género de Derechos Humanos estatal.

"Con ella también damos acompañamiento y solicitamos el acompañamiento por parte de Derechos Humanos para las víctimas", destacó López Mejía.

Puso a disposición de las mujeres su número telefónico personal, 2291767549, así como sus redes sociales con su nombre propio en Facebook, Twitter e Instagram.

Exhortó a las mujeres a utilizar también las aplicaciones de alerta del gobierno del estado de Veracruz, pues dejó en claro que todo es útil y nada se debe descartar en una emergencia.

"Sí funcionan y siempre les digo 'si ustedes creen que están en una situación de riesgo, llamen al 911 y dejen un antecedente, que se levante el reporte', para que una vez que se proceda a una denuncia haya un reporte previo de la situación y se pueda exigir a la autoridad que haga algo.

"Si no hay un reporte entonces la Policía dice 'cómo voy a detener, cómo voy a proceder si no hay un reporte', y en las Fiscalías cómo van a hacer algo en contra de los violentadores si no hay una denuncia", puntualizó López Mejía.

/pn