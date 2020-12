Activa DIF su albergue nocturno

Debido a la pandemia, solo un máximo de 25 personas por noche reciben en el albergue Nocturno del DIF municipal de Veracruz, ubicado en Francisco Canal número 1687.

Aunque el personal que labora en el lugar aseguró que la demanda por noche no alcanza este número, en las calles de la ciudad se pueden observar más de una veintena de indigentes durmiendo en bancas o banquetas, principalmente en el primer cuadro de la ciudad.

El albergue, que ha permanecido abierto en estos días de invierno, acepta solo a personas que son vulnerables, que se encuentran en condición de calle o requiere estancia temporal, mayor de edad y autosuficiente.

Además deberá cumplir con algunos requisitos, en el caso de las mujeres, no deben presentar un embarazo avanzado, no tener enfermedades infecto-contagiosas, no deben padecer problemas mentales graves, tampoco en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga, no tener mascotas, ni portar arma blanca o punzo cortantes.

Deberán usar cubrebocas y presentar su CURP, el ingreso entre 7:00 y 9:00 de la noche y es muy importante que no presenten fiebre, pues no se les permitirá el acceso.