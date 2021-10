"Se han tenido casos, pero no son casos muy relevantes que digamos, exactamente no son "picos" no son casos relevantes, han sido casos que se han dado aisladamente por algunas situaciones que también tiene que ver esto el apoyo en casa, el que los padres de familia tengan esta actitud de prevención en los niños".

La legisladora integrante de la comisión de Educación de la cámara baja del Congreso de la Unión recordó que en las escuelas se siguen tomando todas las precauciones, "también es importante decirles que a veces estos descuidos son de casa, porque hemos visto padres de familia que andan en el parque, en el centro, en la fiesta familiar y que bueno, no solamente esto repercute en la cuestión educativa, sino que también ellos necesitan hacer una labor de prevención".

Morales Romero hace eco de lo que la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez confirmó el pasado lunes, respecto a que, ante la apertura de escuelas y la implementación del sistema mixto voluntario, no se han dado repuntes de contagio en las escuelas mexicanas.

Preparado

Por ello considera que el estado de Veracruz ya está preparado para que las clases se reanuden en su modalidad presencial al cien por ciento, "como ustedes saben, ya en algunas escuelas del estado ya regresamos a clases paulatinamente, ya lo vamos a hacer en general. Por supuesto estamos previendo el protocolo de seguridad de salud para todos los niños, profesores y los padres de familia, que tengan todas las medidas de seguridad para poder hacer este regreso a clases más fácil,".

La también integrante de la comisión de Derechos y Desarrollo de la Niñez y Adolescencia aceptó que aún no se sabe la fecha exacta del regreso a clases presenciales al cien por ciento, pero se trabaja para ello y se está haciendo la valoración con las escuelas que ya están trabajando y visitándolas.

Respecto a la visita de la titular de la SEP el próximo viernes en Boca del Río para la apertura del movimiento nacional de alfabetización, la legisladora aseguró que se levantará un censo para saber cuántos alumnos dejaron de estudiar debido a la pandemia.

"Esto es precisamente para motivarlos a que regresen a clases, para que se vuelvan a inscribir, para que reanuden sus labores los compañeros maestros y sobre todo los padres de familia que permitan que los niños ya se presenten a sus clases".