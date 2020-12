Abusivos operativos de tránsito en Veracruz Puerto

Operativos de tránsito muy agresivos denunció Raúl Campos Rendón, presidente de la Coalición de Transportistas, Pescadores y Colonos, que afectan el precario bolsillo de los veracruzanos.

"Los transportistas estamos en quiebra porque no tenemos trabajo, no hay dinero y con esos operativos que está realizando Fernando Yunes, que está desesperado porque su hermanito sea alcalde, pero no va a quedar, que no se le olvide a Fernando Yunes que está dejando al Puerto de Veracruz bien endrogado", subrayó el entrevistado.

Agregó que los tránsitos andan muy agresivos con los automovilistas.

"Antes te quitaban el carro porque no traías la licencia, ahora te lo quitan hasta porque no tengas la verificación vehicular, cuando esa infracción no amerita que se lo lleven", expresó.

Añadió que presuntamente el alcalde habló de transparencia y corrió a todos los tránsitos que había, sin embargo la situación no cambió.

"Metió a pura gente nueva y están haciendo todo lo contrario, el señor Arturo García García, que viene de Xalapa, a él no le importa nada ahí tiene a los dos hermanos de apellido Tapia, un hombre y una mujer, esa mujercita ha hecho llorar a la gente. Me tocó ver de lleno a un pobre señor que le dijo: señora mire llevé a empeñar mis herramientas porque mi esposa tiene Covid... y la señora esta le contestó que le valía y le quitaron el carro al señor", recordó.

Para concluir dijo que Veracruz necesita caras nuevas, gente que venga del pueblo.

"No necesitamos un riquillo que nada más están religiéndose en el cargo, ojalá que los veracruzanos abran los ojos", finalizó.