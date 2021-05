abundan_pescadores,_pero_escasean_los_peces_en_veracruz

José Ventura Vargas Sánchez, presidente de 'Pescadores Bajos de la Blanquilla', informó que la pasada temporada de cuaresma, al igual que en otros años, manifestó escasez en la pesca debido a dos posibles factores, la apertura del pescado o el incremento de pescadores.

"No sabemos qué ha pasado pero el pescado se ha abierto a más profundidad, no ha recalado, y no nada más aquí, también en Chachalacas y Antón Lizardo. Esta temporada que pasó estuvo bastante baja en varias partes y desde hace años, todo le achacamos al calentamiento global pero lo real es que ya somos muchos pescadores y pues no da para tanto".