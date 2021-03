Abuelitos hacen fila para vacunarse pese a lluvia en el Puerto

Personas de la tercera edad acudieron con todo y desconfianza a aplicarse la vacuna contra el coronavirus.

Con todo y la lluvia se formaron, no sin antes ser convencidos por sus hijos y familiares de aplicarse el biológico

El señor Nahim de la Oz llevó a inyectar a su mamá, la señora Lourdes Aguirre, al centro de vacunación del Instituto Tecnológico de Veracruz.

Señaló que por la desinformación de internet no pensaba asistir hasta que fue convencida por su médico familiar.

"Yo estaba así con desconfianza por lo que sale en internet. Anoche leí que no era verdad que hubiera vacuna. Que se hizo la vacuna en muy poco tiempo. Que le da a uno ataques, convulsiones, todo eso. Por eso no tenía intenciones de vacunarme hasta que me dijo que sí un amigo que es médico".

El señor Aurelio Carrera García dijo que con dudas asistió a vacunarse, ademas que su hermana falleció de coronavirus en el Hospital de Córdoba.

"La desconfianza siempre va a existir pero hay que arriesgarse porque sino como vamos a saber si nos previene o no. Las reacciones no sabemos cada persona es diferente. Yo me la voy a poner porque que tal que me enfermo. En mi familia nada mas una hermana murió de coronavirus".

La señora María Guadalupe Morteo hizo fila por su esposo. Ellos son del Fraccionamiento Valle Dorado y comentó que si los efectos del biológico llegan a ser adversos servirá como experiencia para las generaciones futuras, ante emergencias como la actual.

"Sí me dio desconfianza pero al final estamos en manos de Dios. El tío para que ellos crearon y ahora tenemos que creer y sino pues ya servirá para que nuestros hijos y nietos vean el efecto que se tuvo".

La señora Laura Ceja Paz fue de las primeras en pasar al módulo, luego de hacer fila dos horas.

Dijo que la inyección no duele, que la tuvieron en observación media hora en el auditorio de música, que le recomendaron seguir monitoreando su temperatura ya una vez estando en su lugar y que en 15 días le avisarán la fecha que tendrá que volver a asistir para aplicarse la segunda dosis.

"No me dolió. Estuve en observación media hora. No tuve ninguna reacción. Nos pasaron a música y ahí fue todo. Ahí está uno hasta que no tienes ninguna reacción. Me dijeron que no tome alcohol".

La señora Guadalupe Enríquez señaló que no se ha contagiado de coronavirus y por ello prefirió vacunarse.

Considero que recibió un excelente servicio ya que pasó en poco tiempo a que le inyectaron y no tuvo reacciones.

"No duele, estuve en observación y no tuve reacción, todo bien. En un mes dedo aplicarme la vacuna. Fue todo muy rápido. Excelente atención. Me dijeron que si tengo temperatura o dolor acuda a mi centro de salud".

Las personas de la tercera edad acudieron desde tempranas horas e incluso desde la noche del lunes a hacer fila para aplicarse la vacuna contra el coronavirus.

Utilizando sillas, bancos, plásticos e incluso cajas de cartón se protegieron del agua para esperar su turno.