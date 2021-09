Incluso la regiduría gestiona permisos para que el albergue Doña Nico pueda inhumar en cementerio porteño.

"El albergue de Doña Nico está en Boca Del Río pero sí nos demandan espacios y por medio del DIF les apoyamos con permiso de inhumación. Los familiares no los reclaman. Los de Doña Nico son varios y sus familiares nunca los reclaman pues con la pena se van a la fosa común".

Reconoció que ante la pandemia los asilos registraron mayor cantidad de personas fallecidas, sin embargo, no dio cifras.

Puntualizó que la mayoría de estos restos son inhumados y siete años después al no ser reclamados pasan a la fosa común.

"A veces se inhuman dos o tres al día. Se que sí hay un repute en los fallecimientos de asilos, pero el dato lo tendría el DIF. Sí entran de 2 o 3 personas que son inhumadas y a los 7 años se deben de reclamar los restos, en caso contrario pasan a la fosa común".

Insistió en que hay albergues como Doña Nico que solicitan espacios en el Panteón Municipal, pero muchas de las exhumaciones que pasan a la fosa común son de estos lugares debido a que los familiares jamás reclamaron el cuerpo.

"En este caso los familiares no los reclaman, los familiares los abandonan a su suerte. Los que tenemos de Doña Nico no los reclaman, en las anteriores exhumaciones que hemos hecho no los han ido a reclamar los familiares".

Debido a la pandemia se mantiene saturado el cementerio de la ciudad de Veracruz y siguen las restricciones para ingresar al mismo.