Abogados piden imparcialidad en selección de nuevo titular de la FGE

El Colegios de Abogados de la República Mexicana pidió imparcialidad en la selección del nuevo fiscal general de Veracruz pues algunos legisladores se han pronunciado abiertamente por la permanencia de Veronica Hernández.

El vicepresidente del grupo de profesionistas, Rafael Gómez Casas, solicitó modificar el proceso de selección y que sea la ciudadanía quien decida mediante el perfil, estudios y experiencia en la impartición de justicia.

"No puede ser posible que una persona que no termino ni la secundaria cómo es el diputado Cazarín vaya a evaluar a los Cándida a fiscal. No estamos de acuerdo convocamos a todos los diputados y a la ciudadanía par que manifiesten su inconformidad, esta no es la cuarta transformación que nos prometió el presidente".

Consideró que el análisis que se menciona habrá de realizarse para elegir al nuevo titular es mera simulación pues la decisión ya debe estar tomada.

Pidió que Verónica Hernández Giadáns, se retiré del cargo, para que exista igualdad de condiciones entre los aspirantes.

"Está siendo parte de esta simulación, porque no pide permiso y se separa del cargo para competir, demostrar su conocimiento, presentar su mejor propuesta para poder aplicar el estado de derecho. Que exista piso parejo, es visto por todo el pueblo que la señora está en este circo, es un circo lo que manejan en la convocatoria de la fiscalía, hay un domador y participantes".

Insistió en que deberá votarse a favor del perfil adecuado ya que la impunidad y la cantidad de delitos en el estado de Veracruz son altos.

Insistió en que la ciudadanía debe de involucrarse en los procesos políticos y en la impartición de justicia.

Hizo el llamado para que no se imponga un fiscal a modo.