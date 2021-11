El proceso penal acusatorio no se aplica adecuadamente en los hechos, en perjuicio de la ciudadanía, y se requiere disposición de autoridades y ciudadanos para evitar acciones que signifiquen retroceso y abusos de servidores públicos, aseveró Gabriel Alejandro Williams Mendoza , integrante del Colegio de Abogados de Veracruz.

"No se vale romper los principios reales y el objetivo del proceso penal acusatorio en México, es decir, la mínima intervención y el respeto a las personas. Una prisión preventiva es cárcel, pongamos el apellido que le pongamos; una vinculación a proceso, el término de 6 días que tenemos los abogados y los fiscales para poder verificar si se decide vincularlo a proceso, es un mini juicio.

"Si se decide vincularlo a proceso y dejarlo en prisión preventiva, es una cárcel. Eso es lo que se trata de evitar: que la mayor parte de las personas sufran esos procedimientos, salvo cuando las condiciones de la persona obliguen a un estudio para que quede en prisión preventiva justificada, ni hablar, hay que hacerlo. Hablo de la prisión preventiva justificada", señaló Williams Mendoza.

Dejó en claro que el ciudadano tiene la obligación de respetar y cumplir las leyes, tener sus documentos en orden, por ejemplo los automovilistas particulares y los choferes del transporte público, y mostrarlos siempre que les sea requerido, para demostrar que están dentro del marco legal.

Hizo hincapié en que se debe respetar a las autoridades y no incurrir en infracciones o en su caso, asumir las consecuencias con responsabilidad.

No obstante, recalcó que los servidores públicos no deben incurrir en abuso de autoridad ni contravenir al sistema penal acusatorio y al debido proceso, o de lo contrario las cárceles estarán nuevamente repletas y peor aún, por casos que no ameritan prisión corporal.