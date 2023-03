Abogadas ofrecen asistencia gratuita a mujeres en situación de violencia en Veracruz

Las abogadas Erika Ramos Yáñez, Grace Villar Vázquez, Estefany Cruz Águilar, Diana Laura Benítez Peña y Alejandra Espinoza Martínez que forman parte de esta asociación invitan a las mujeres en Veracruz acercarse a hacer valer sus derechos, dado que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

"Queremos invitar a todas las mujeres que no cuenten con los medios para defenderse ante una situación de violencia, que puede ser física, psicológica económica, patrimonial o sexual, entre otras".

Las especialistas en Derecho explicaron que la violencia contra las mujeres se define como toda acción u omisión que, basada en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida libre de violencia.

Las profesionales del Derecho, que también forman parte de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, quienes respaldan a las jóvenes abogadas, explicaron que la violencia que más afecta a las mujeres veracruzanas es la violencia psicológica y económica.

"Queremos que las mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia, que no se queden calladas, que cuenten con nosotras, somos un círculo de apoyo para ellas", afirmaron.

Explicaron que entre los tipos de violencia se encuentran la psicoemocional, patrimonial, sexual, violencia contra los Derechos Reproductivos. violencia obstétrica, violencia feminicida y violencia simbólica.

"Las mujeres en México ya no son como eran nuestras abuelitas, que tenían que ser sumisas y que si no era una mujer que servía para dar hijos y ser ama de casa no era una mujer al 100% y queremos que sepan las mujeres que hoy en día existen lugares en donde se les pueden resguardar en el caso de que lo requieran y que sepan que siempre hay un recurso para ayudarlas", manifestaron.

Las puertas están abiertas para todos también queremos recordar que somos un grupo de jóvenes abogados aquí en Veracruz y estamos a su disposición a través de nuestras redes sociales y nuestra página web en donde no se encuentran como Nova Iustitia.

Finalmente dijeron que ser mujer es sinónimo de fortaleza, de resiliencia y sobre todo de confianza, que nunca duden de ellas mismas, de sus valores y de sus principios y que Nova Iustitia está para ayudarlas.

