Abandono y maltrato animal persiste en Veracruz

En Veracruz se debe revisar la Ley de Protección Animal porque hay mucho maltrato a las especies, y una modalidad es el abandono al que se les condena cuando los propietarios ya no las quieren, aseveró Andrés de la Parra Trujillo, presidente de la Fundación Multiplicando Sonrisas.





ESTORBOS

Cabe recordar que en la última década se ha intensificado la labor de activistas que dan fe de agresiones principalmente a perros.





Sin embargo, poco hablan de los dueños que no golpean al perro ni lo maltratan físicamente, pero sí incurren en una forma de maltrato poco o casi nunca señalada: el echarlo a la calle cuando envejece o cuando enferma, porque entonces lo ven como un estorbo.





Es común, sobre todo en colonias populares de la periferia, ver perros callejeros que en algún momento no lo fueron porque tenían dueño y casa. Cuando el dueño se aburrió los echó, pero las mascotas no se alejan de la que fue su casa y siguen deambulando a su alrededor.





Se convierten en un virtual problema de salud porque ya nadie los baña ni los lleva a que les apliquen la vacuna antirrábica. Tampoco los desparasitan ni les quitan pulgas y otros parásitos.





Como ya no son propiedad de nadie, nadie los alimenta ni les da agua. Para sobrevivir, los animales rompen las bolsas de basura que indebidamente están apiladas en las banquetas desde horas antes de que pase el camión recolector, y dejan un tiradero de desechos en la vía pública.





Hacen sus necesidades fisiológicas en la calle, con frecuencia en la banqueta de una casa vecina, y eso provoca confrontación entre las personas.

Las hembras abandonadas, si aún están en edad reproductiva siguen apareándose y teniendo crías que se suman a la vida callejera, hasta que mueren de hambre o atropelladas por algún automóvil.





Poco o nunca se escucha sobre esa situación porque no se ve a una persona agredir con un garrote al animal. A ese abandono no se le ve como una forma de agresión porque no es activa sino pasiva, no se sube en redes sociales ni sale en las noticias de televisión.





En otros casos, los dueños se van por varios días y dejan adentro de la casa o en el patio a sus mascotas, sin alimento ni agua, en ocasiones expuestos al sol y a la lluvia sin tener dónde cubrirse, y esos propietarios tampoco pagan las consecuencias.





AMOR GATUNO

La misma situación ocurre con los gatos. Muchas personas le regalan un ejemplar a su cónyuge o a sus hijos. Pero a diferencia de los perros, a los gatos difícilmente se les puede tener encerrados, y siempre se las ingenian para salir a sus correrías nocturnas.





Si son hembras, al poco tiempo se multiplica la población. En ocasiones se meten a las casas de la colonia y los vecinos se molestan cuando los encuentran en su cocina, los corren y entonces los propietarios se enojan y reclaman.





Cuando los dueños se aburren de las quejas se desentienden de los gatos y dicen que ya no son suyos porque ya los echaron. Pero al igual que los perros, los mininos vuelven a casa.





No existen cifras sobre el abandono animal porque es imposible contabilizarlo.





Tampoco se crea conciencia de que si alguien va a tener una mascota es porque tiene los recursos para mantenerla y tratarla con dignidad. Es más fácil deshacerse de ella cuando estorba.





URGENTE REGULACIÓN

Ante ello, el presidente de Fundación Multiplicando Sonrisas lamentó la irresponsabilidad de algunos dueños de animales y expresó la necesidad de tomar acciones para acabar con esa anarquía y esa crueldad pasiva de echarlos cuando se convierten en un estorbo al que ya nadie quiere lidiar.





"Hay un abandono masivo de animales domésticos o de compañía, y el caso concreto es un refugio con el que hemos estado trabajando, La Roca, que hoy tiene un severo problema con el tema de los recursos, no tiene recursos y es una de las áreas o de los grupos con los que vamos a trabajar más de cerca.





"La tenencia de los animales es un tema que tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con capacitación. Estoy trabajando con asociaciones de todo el país, tiene que ver con concientizar a la gente de que tenga solamente animales que pueda mantener, y no abandonarlos", puntualizó De la Parra Trujillo.





Admitió que se debe revisar el marco legal porque es inaceptable esa omisión lesiva para los animales, y de ahí la necesidad de que se revisen leyes y de que las personas sean responsables y no adquieran mascotas si no disponen de espacios dignos para ellas, pues es común tenerlas hacinadas en pequeños departamentos y eso tampoco se vale.





"Esto lo haremos también con trabajo conjunto. No es un trabajo nada más de una autoridad o de una persona: es trabajo del gobierno y de la ciudadanía. Si lo hacemos separados no vamos a salir del problema", subrayó el activista.