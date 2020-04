Abandonan a animales en tienda ubicada en plaza comercial de Boca del Río

En redes sociales, una usuaria denunció un caso de presunto maltrato animal en la tienda Mascota ubicada en Plaza Américas, en el municipio de Boca del Río.

En el video, la usuaria narra el estado en el que se encuentran las iguanas y aves resguardadas en las vitrinas de exhibición de la tienda. Detalla que hay moscas y cucarachas. También señaló que había una iguana aparentemente sin vida

La denuncia hecha a través de las redes sociales generó que la Dirección de Medio Ambiente y Protección Animal del Ayuntamiento de Boca del Río realizara un apercibimiento a la tienda.

Al lugar también acudió el presidente del Comité de Vigilancia Ambiental – Earth Mission Veracruz, Sergio Armando González Ramírez, quien informó que en la inspección realizada no encontró animales muertos.

"Lo que yo encontré es una falta de mantenimiento y de los protocolos necesarios para una tienda que exhibe animales. No encontré animales muertos. Si había una iguana muerta en el video y cuando yo llegué había siete iguanas vivas y la otra la ocultaron, no lo sé, no tengo manera de saberlo. En el video no se aprecia un número total de iguanas. A mí me mostraron siete, yo vi siete...

"Les faltan muchos protocolos y les falta mantenimiento a los habitáculos. Se ven ya viejos. Vi cucarachas, vi filtración de humedad, eso es lo que presencié", explica el presidente de Earth Mission Veracruz

Posterior a la inspección realizada en la sucursal de Plaza Américas, González Ramírez informó que realizaron una inspección en la sucursal de Plaza El Dorado, observando mejores condiciones de mantenimiento en el local.

Sin embargo, destacó que la única forma de evitar que las especies reciban un trato inadecuado es no comprándolas. Para así detener su comercialización, aunque estas provengan de granjas.

Enfatizó que no solo en tiendas de este tipo la fauna no tiene un manejo correcto, sino en mercados.

Por su parte, el encargado de la tienda Mascota Plaza Américas aclaró que no hay registro de animales muertos y que diariamente limpian a las mascotas y las alimentan adecuadamente.

"Nuestro horario es de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche, venimos todos los días. A los animales todos los días se les atiende, se les da de comer. Nunca se han dejado abandonados... todos los días se atienden, se les da de comer, se les da agua, se limpian todos los días... Las iguanas que habían dicho que estaban (muertas) ahí están", especificó el encargado de la tienda.