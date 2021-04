A pesar de pandemia turismo con un 40% en venta de artesanías

Resaltó que siempre son optimistas y esperan una mejoría absoluta en ventas, pero conscientes de las estrecheces económicas causadas por la ola de contagios en el país estiman un buen nivel de ventas, nada cercano a lo que fue todavía en la Semana Santa del año 2019.

"Imagínate. En el 2019, como nuestras expectativas siempre han sido al 100 por ciento, generalmente alcanzamos un 80 a 90 por ciento de incremento. En el año 2020 no hubo Semana Santa como tal, la gente no salió, y este 2021 para lo que ha sal ido tal vez hemos alcanzado, no creo que sea la misma cantidad de gente que pudo haber llegado en el 2019, me refiero en cuanto a la cantidad.

"Así que como sigue siendo Veracruz un lugar barato en comparación con otros, vienen; tal vez el sector turismo, la Secretaría de Turismo tal vez puede darnos un porcentaje pero yo creo que andamos sobre un 40 por ciento de turismo en la ciudad", señaló Hernández Ramos.

PRESTIGIO ARTESANAL

El representante de los vendedores de artesanía en el mercado del Malecón hizo recalcó que con las medidas sanitarias como el cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia, los turistas adquieren algún producto realizado por veracruzanos, ya sea con las conchas marinas, madera, cañitas y materiales de la zona, recolectados del ambiente y sin poner en riesgo la población natural.

Ellos ofrecen de todo, desde playeras, bernudas y gorras hasta ceniceros, collares, pulseras y también artículos con motivos religiosos para quien desee llevar alguno con motivo de esta Semana Santa, y dijo que éstos han tenido mucha demanda por parte de los visitantes.

"Fíjate que por ser una temporada religiosa mucha gente sigue buscando las imágenes adornadas con conchas y caracoles. Eso nos hace sentirnos orgullosos de que se siga apreciando la artesanía veracruzana, pues aunque pudieran ser muy sencillas, están hechas con todo el corazón"; remarcó Hernández Ramos.

Confió en que la siguiente semana continuará el panorama esperanzador pues algunas personas prefieren viajar cuando hay menos aglomeración y también son bienvenidos. Destacó que pese a pandemia, se observa mayor movimiento.

"La gente ya se siente más confiada, más tranquila por el hecho de que ya está la vacuna, y eso va a permitir que se reactive la economía no solamente Veracruz sino toda la república, porque sí nos hace falta un despegue, pausado pero sin detenerse. Sabemos que el próximo fin de semana todavía va a dar el último jalón de esta temporada vacacional", subrayó el representante de artesanos del malecón.