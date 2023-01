Por inseguridad, 8 de cada 10 familias ya no dejan salir a sus hijos a la calle

La violencia se ha agudizado en México pero particularmente en el estado de Veracruz, alcanzando en últimas fechas a niños, niñas y adolescentes, destacó Juan Martínez Pérez, coordinador regional "Tejiendo Redes Infancia" en América Latina y el Caribe.

"Tras el panorama que se vive en Veracruz, ocho de cada 10 familias ya no dejan salir a sus hijos e hijas a la calle por temas de inseguridad, y no es paranoia, es una realidad".

"México libra desde hace 15 años una guerra y lo que estamos viviendo son síntomas de esa guerra, se calcula que hay 17 millones de armas ilegales circulando en México y los altos niveles de impunidad permiten que los hechos criminales se vayan replicando, y particularmente los ataques a niños, niñas y adolescentes que están en todo el país pero que se han agudizado en Veracruz en las últimas semanas", dijo Martínez Pérez.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México circulan alrededor de 15 millones de armas, de las cuales 85% ingresaron de manera ilícita y con ellas se cometen el 67.4% de los homicidios dolosos en el país.

"La reciente masacre de una familia en la carretera Veracruz-Xalapa, en la colonia Las Bajadas, entre los que se encontraban dos menores de edad, muestra que los grupos criminales ya no se detienen con personas inocentes porque han encontrado que esto también tiene un rédito en términos de generar terror, demostrar poderío y sobre todo una actitud temeraria", indicó.

Se criminaliza a las víctimas

En Veracruz se repite el esquema que dejó García Luna y Felipe Calderón de criminalizar a las víctimas. Asociar inmediatamente a las víctimas con grupos criminales o presuntos actos ilícitos es revictimizarles y es violatorio a la ley, criticó el coordinador regional "Tejiendo Redes Infancia" en América Latina y el Caribe.

"Esto solo lo puede determinar una investigación y un juez, antes de esto no se puede asociar a las víctimas con hechos criminales, reitero, porque esto es un método que dejó Calderón y García Luna para evadir su responsabilidad de investigar y sobre todo para ensuciar el proceso de enojo e indignación que acompaña un hecho tan grave como las masacres o asesinatos".

El investigador indicó que aunque en México se ha avanzado con leyes de muy alto nivel, incluso con estrategias, como la aprobada por el Sistema Nacional de Protección Integral, en diciembre de 2020, sobre la atención o cómo afrontar la violencia armada contra niños, niñas y adolescentes, las autoridades estatales y federales no las llevan a cabo, las ignoran.

"Hay estrategias bien definidas pero no se cumplen, y lamentablemente lo que sí estamos observando es que el gobierno sigue con su intención de mantener la guerra a los grupos criminales, sin voltear a lo que ya está demostrado que modifica una condición de violencia, que es trabajar los territorios, fortalecer a las autoridades locales, fortalecer las dinámicas comunitarias en las escuelas, las iglesias, todas estas actividades que permiten recuperar el espacio público, pero sobre todo la investigación y sanción de los hechos criminales para evitar la impunidad, en tanto estas cosas no cambien, seguiremos viendo hechos violentos y con mayor crueldad, señaló Juan Martínez Pérez.

¿Qué podemos hacer para prevenir desde casa?

"Lo primero es conversar con nuestros hijos, platicar este tema en las escuelas, porque ellos lo ven, lo están viviendo".

"Segundo, necesitamos desarrollar mecanismos de protección familiar, protocolos. Avisar a dónde vamos, con quién, a qué hora volvemos, tener una lista de contactos para avisar en caso de que no localicemos a la persona".

¿Debemos estar preparados?

El investigador señala que no debemos pensar que esto no nos va a suceder a nosotros, porque precisamente ese es el discurso de narrativas como el de criminalizar a las víctimas o ensuciar a las víctimas, porque entonces todo mundo piensa "a mí no me va a tocar, yo no soy una mala persona", pero no, lamentablemente los más de 400 mil asesinatos, los más de 111 mil desaparecidos en estos 15 años de guerra no eran criminales, la gran mayoría eran personas como nosotras o nosotros que fueron víctimas de estos hechos precisamente por las condiciones de violencia armada.