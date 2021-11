"Hay una estadística, cerca del 60% de los hogares mexicanos viven endeudados particularmente por deudas con tarjetas de créditos, porque además nunca nos enseñaron a usar una tarjeta de crédito, entonces, nos llega el banco, nos la ofrece y la empezamos a usar", declaró Hilario Barcelata Chávez.

El doctor recomienda fundamentalmente no gastar lo que no se tiene, pues remacha en que la tarjeta de crédito no es dinero, no es parte del ingreso de una persona, pues en realidad es una deuda. Error que muchos cometen y que se comete mucho; aconsejó que la tarjeta de crédito debe ser utilizada sólo para emergencias y adquirida cuando se tenga la solvencia financiera para poder costearla.

"El problema con estas promociones del Buen Fin es que nos enamoran; 18 meses sin intereses, bueno pues me llevo la tele; 16 meses sin intereses, bueno me llevo el refri. Pero ya le vas juntando todo y al mes vas a tener que pagar un cuentononón porque perdiste la noción".

Ciudad cara

El martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que en octubre pasado el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un alza de 0.84 por ciento respecto al mes inmediato anterior, ubicando la inflación general anual en 6.24 por ciento, cuando el año pasado fue de 4.09 por ciento anual.

Mientras que en el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Ciudades con Mayor y Menor Variación. El municipio de Veracruz se incluyó en el top ten de ciudades con mayor variación en los precios, ubicándola en el lugar nueve nacional y convirtiéndose así en una de las ciudades más caras del país durante el mes pasado.

"Si se han disparado los precios, particularmente relacionados con los energéticos, si uno analiza los componentes inflacionarios y observamos que los energéticos, gasolina, gas sobre todo han incrementado de una manera muy importante y lo relevante de esto es el impacto que tiene en la capacidad de compra de las personas", declara Barcelata Chávez.

Todo esto, continuó, genera un proceso de empobrecimiento de la población, una caída del bienestar; y recomendó al gobierno federal abaratar los costos de los servicios financieros y bancarios, "en México, a diferencia de cualquier otra parte del mundo, los servicios bancarios son muy caros, el acceso al crédito es muy limitado, particularmente para personas de bajos ingresos o para micro y pequeñas empresas".