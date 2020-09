50 niños reciben tratamiento de quimioterapias en Hospital Regional afirma AMANC

En Veracruz no se ha suspendido el apoyo del gobierno estatal para tratamientos de quimioterapia a la población infantil, y no se puede retirar porque la mayoría de los pacientes son de escasos recursos, aseveró Susana Lara García, presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en la ciudad.

Al recibir la donación de cubrebocas para los menores lo agradeció y llamó a que esa ayuda sea constante y no sólo cuando se acercan las campañas electorales.

Explicó que el organismo no gubernamental atiende a 103 familias de diversos municipios, que tienen niños con la enfermedad. De ese total, 50 menores son activos y reciben la atención médica en el Hospital Regional de Veracruz.

Respecto a las quejas en varios municipios dentro y fuera de Veracruz por falta de atención o de los fármacos, dijo que se escuchaba que ya sólo se atendería a casos de leucemia, pero ya no a otros tipos de cáncer.

Pese a los rumores, hasta hoy no se le ha interrumpido la atención a nadie en el estado de Veracruz.

"En el (Hospital) Regional hasta el momento todo está bien, si un medicamento está faltante, lo sustituyen; creo que es el único lugar ahorita en el país que está tratando de llevar las cosas bien. Hay 23 AMANC en toda la república y todos están teniendo problemas graves por la falta de medicamentos.

"Los niños no esperan, son el futuro de México y ellos no pueden esperar, porque al cortar su tratamiento el niño se retrasa y puede ocasionar la muerte en el niño, porque la gravedad de la enfermedad no para", aseveró Lara García.

Dijo saber que las protestas en la Ciudad de México se deben a la falta de medicamentos.

Un detalle es que muchas personas rechazan los productos traídos de India y prefieren los de Estados Unidos, que son más caros.

Recalcó que las autoridades de Veracruz han hecho todo lo posible para que ningún menor con cáncer se quede sin atención médica y si no existe algún medicamento buscan la forma de sustituirlos.

Dijo que al parecer los problemas derivan del cambio de Seguro Popular a INSABI, pues se empezó a rumorar que ya no se apoyará a algunos tipos de cáncer, más que a la leucemia, pero remarcó que AMANC Veracruz no tiene problemas de atención.

En el caso de Veracruz dijo que los pacientes infantiles viajan desde diversos municipios hasta este puerto, y se les paga el viaje de cada uno con un acompañante adulto. La idea es no interrumpir el tratamiento bajo ninguna circunstancia.

CUBREBOCAS

La presidenta de AMANC Veracruz recibió una dotación de insumos para prevenir contagios de coronavirus y distribuirlos entre los infantes, de parte del nuevo partido político estatal Podemos.

Agradeció la entrega de cubrebocas y caretas, pues al tener que viajar, los niños se exponen a la contaminación y a contagios.

Dijo que unos 3 partidos políticos han hecho aportaciones como ésa.

"El llamado sería que no nada más sea en campañas, porque la gente lo requiere", expresó.

A las autoridades de los diferentes niveles les pidió no frenar los apoyos institucionales.

"Que se concienticen, que los niños no esperan, que son el futuro de México y ellos no pueden esperar, porque al cortar su tratamiento el niño se retrasa y puede ocasionar la muerte en el niño porque la gravedad de la enfermedad no para", subrayó Lara García.