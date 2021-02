40% del transporte de carga en México, detenido: AMOTAC

Al menos el 40 por ciento del transporte de carga se encuentra detenido por las condiciones económicas que prevalecen en el país a causa de la emergencia sanitaria del coronavirus, pero además se perdió el 60 por ciento de los empleos en dicho sector, afirmó Rafael Ortiz Pacheco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC).

Explicó que además el transporte turístico detuvo más del 90 por ciento de las unidades, pues constantemente hay cierre de playas o la gente siente temor de viajar.

Señaló que durante la pandemia faltaron apoyos para los transportistas, pues los más beneficiados fueron los industriales a quienes se les otorgaron incentivos.

"No entendemos porque cierran las playas o iglesias cuando esto debe seguir adelante, aparte no han dado solución. No debería cerrar una fábrica. El transporte de carga fue frenado y al de turismo lo sentaron. Faltan apoyos como el que le dieron a los industriales. Para la sociedad de clase baja el golpe fue más duro porque se perdieron empleos".