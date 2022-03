Mon Laferte anuncia gira en México; se presentará en Veracruz el 9 de julio

Las buenas noticias para Mon Laferte se hacen presente diariamente; a un mes de dar a luz a su primer hijo, la cantante dió a conocer las fechas de su próxima gira en México donde visitará nueve ciudades del país. No sólo eso, la intérprete de Mi buen Amor recientemente fue nominada a un Premio Grammy por el Mejor álbum de música regional mexicana por su disco Seis. Como parte de la promoción de su gira por el territorio mexicano la chilena comentó en conferencia de prensa lo que significa para ella ser madre, cómo fue el embarazo y cómo se sintió con él mientras producía su más reciente disco. La artista confesó que fue todo un reto, pues le costó trabajo "proyectar su voz" e inclusive llegó a sentir pataditas mientras daba conciertos. "Ya comienzo a sentir mi cuerpo como antes, con mi bebé, con mi música, me siento llena de vida, tenía muchas ganas de ser mamá, estoy en llamas, creando y haciendo música con mi bebé" Igualmente admitió que a lo largo de su carrera ha sufrido violencia de género por parte de productores y colegas quienes han desprestigiado su trabajo simplemente por ser mujer, mientras veía como a otros artistas hombres se les daban más preferencia. De acuerdo con ella estas prácticas han desaparecido poco a poco en la industria; no obstante, a inicios de su carrera fueron muy recurrentes. "Al principio era mucho no tomar en serio el cómo es mujer no compone, no toca, ese tipo de cosas. Era estar demostrando siempre, esforzarme el doble en relación al colega hombre. Eso es muy agotador todo el tiempo, demostrando, demostrando, obtener espacios para tocar (...) Eso ha cambiado, ya no es así, pero cuando era más joven y también no tenía una carrera un poco más sólida, era más difícil" ¿Cuándo serán las fechas de su gira?

La intérprete de Tu falta de querer tiene planeados 9 presentaciones en diferentes ciudades del territorio mexicano, su gira comenzará el próximo 22 de junio en el Auditorio Nacional y culminará el 9 de julio en Veracruz. Los boletos se pueden adquirir mediante Ticketmaster, a continuación, están las fechas de todos sus conciertos.