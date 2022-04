´Azulejos 3´ ve la luz tras suspender su lanzamiento por la situación pandémica; sin embargo, la producción cuenta con un plus, un DVD donde el cantante, hijo de ´El lujo de México´, Marco Antonio Muñiz, interpreta los temas desde el hotel St. Regis, proyecto que lo ha colocado en el primer lugar de la lista de éxitos de la cadena de tiendas musical, Mixup, por quinta semana consecutiva.

En entrevista con Galería vía Zoom, ´Coque´ compartió el proceso de ´Azulejos 3´, del cual aseguró lo mantiene motivado para seguir en el camino musical: "Lo presentamos hace unas semanas y ha sido una sorpresa, hemos visto que el público nos hace favor de seguirnos y estamos en un muy buen lugar; eso me da mucha ilusión de seguir trabajando", afirmó a Imagen de Veracruz.

-Este proyecto sigue la línea romántica del bolero, pero ¿cómo fue la selección de temas?

El productor es un hombre de mucha experiencia, el maestro Avendaño, y coincido con el que un disco debe tener un poquito de todo, que no se salga del concepto musical. Teniendo la suerte de poder escoger covers, hay que escoger lo que más escucha la gente, porque a lo mejor el gusto mío no lo va a compartir todo el público, pero cuando algo es tan popular y ha sido tan cantado, tan exitoso, tiene algo.

Hay que poner también atención y aunque no sea el género que tú cantes, también es bueno incluirlo porque es un show al final; es un disco que tiene un DVD completo de las 13 canciones y es como estar sentado viendo un espectáculo, pero aquí lo padre es que todas las canciones las conoces, no hay sorpresas.

Como cuando tenemos la oportunidad de entrar a una biblioteca, ver muchísimos libros y escoger los que han sido los clásicos, igual la música tiene esa oportunidad. También el saber qué te queda, porque no por hacer un capricho a lo mejor no gusta esa interpretación con ese tema, entonces hay que probarlo y ver si tiene buen resultado.

Lo que buscaba eran canciones muy bonitas, muy conocidas y darle al público una hora, hora y cuarto de canciones, para que cante conmigo y ser su compañero de viajes, en la noche de fiesta, de las señoras cuando se reúnen a echar un cafecito o una copita, pongan el disco y todas van a cantar. Eso es lo que yo busco.

-¿Quiénes son los músicos que lo acompañan en ´Azulejos 3´?

-Son unos hermanos que se apellidan Ramos, tienen un grupo, un quinteto, que me han acompañado en los últimos discos; son gente de trabajo de diferentes bares y ahora que me los he topado, el maestro Avendaño los lleva al estudio y luego él hace un arreglo sobre lo que ellos tocan.

Tratamos (en la producción) de que fuera algo como si estuvieras en una comida y aparecen estos trovadores maravillosos que se saben todas las canciones, los escuchas y dices ´Quiero cantar con ellos´.

- Marco Antonio Muñiz en 2012 dejó huella en Veracruz con un show en el Teatro de la Reforma lleno y familiar, ¿será posible ver algo así para ´Azulejos 3´?

-Espero regresar muy pronto, recuerdo que fue la despedida de mi papá y la gente que lo ha seguido por tantos años y lo ha acompañado. Creo que mi papá aprendió en el camino a tener familia, no seguidores, sino familia de nosotros. Ojalá que regrese pronto a Veracruz, estuve antes de la pandemia con Mocedades.

-¿Algún mensaje para el público veracruzano?

-Siempre he tenido una relación muy cercana porque desde bien chavillo pasé mis mejores días en Veracruz, tengo familia allá, amigos de la universidad y luego trabajando creo que he visitado la mayoría de los lugares donde se puede trabajar en el puerto y en todo Veracruz.

Quiero mandarles un saludo, un beso y agradecerles; a todo Veracruz, siempre, todo mi cariño.

Jorge ´Coque´ Muñiz

Cantante