Luisito Comunica arremete contra Aeroméxico por perder su equipaje

"Casi no nos dejan subir al avión. No decían dónde estaba la puerta. No decían dónde era el avión. Para mi que este carnal estaba de malas. No se confíen en la pantalla de los aeropuertos".

Además, señaló que el avión tardó mucho en despegar.

"Llevamos media hora parados. Estamos muy retrasados, el vuelo estaba agendado 5:30 y son 7:30", aseveró.

Luisito Comunica es famoso por viajar por todo el mundo y cuenta con más de 39 millones de suscriptores en YouTube.

