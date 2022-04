Los Caligaris invitan a ´vendedor de cerveza feliz´ a su concierto; tendrá lugar VIP

Se trata de un regalo de cumpleaños por su actitud durante el festival, ya que estará presente el próximo 7 de octubre en el concierto en Pabellón M, que se realizará el día de su cumpleaños.

"Querido Juan García nos has dado una gran lección con la energía que le inyectas a tu trabajo día con día. En Auditorio Pabellón M queremos agradecerte por la felicidad que nos transmitiste por hacernos ver que disfrutar de nuestro trabajo es tan senillo como tú lo quieras.

"Es por eso que queremos invitarte al concierto de Los Caligaris a un lugar VIP y tienes una barra libre de refrescos, si quieres, para que disfrutes del concierto como nunca y además, seguramente los chicos y nosotros vamos a planear muchas cosas más para celebrar como se debe", dijo la representante del Pabellón M.

Fue cuestión de días para que el hijo de Juan García compartiera en su cuenta de TikTok que el hombre que aparece en el video es su padre y publicó la evidencia que lo confirma.

En la nueva grabación, el hombre agradece al grupo por la invitación al concierto en Monterrey, que será justo en el día de su cumpleaños, el 7 de octubre.

"Gracias por la invitación al concierto, de hecho es el día de mi cumpleaños, el 7 de octubre. No se han puesto conmigo (en contacto), nada más vi el mensaje preguntando quien era la persona y aquí estoy para lo que se ofrezca.

"Las canciones de ellos me gustan mucho, no es que fuéramos exclusivamente para la actuación de ellos, fue un plus", contó en un Tik Tok de su hijo.