Horóscopos 9 febrero 2022

Será un miércoles de mucha ayuda, estará necesitando de ti un pariente cercano, no dudes en acudir a su llamado pues, está pasando por momentos difíciles. Recibes un dinero extra o te pagan una deuda del pasado. Ten cuidado con fraudes en la venta de un vehículo. Tendrás un golpe de suerte el martes con los números 24 y 51; enciende una veladora blanca y pide que te llegue la prosperidad. Un amigo gay se enamora de ti, aclara esa situación.

TAURO

El amor está en el aire y este miércoles no será la excepción para ti, un nuevo romance está en puerta y deberías considerarlo pues se trata de alguien de Géminis o Libra que quiere algo serio contigo. Tomarás decisiones en cuestiones laborales, son tiempos de reacomodar tus proyectos. Tu signo es muy confiado y eso te hace presa de malas personas que sólo quieren abusar de ti, así que trata de poner más carácter. Ya es tiempo de cambiar tu carro o conseguir un crédito, eres bueno pagando y haciendo negocios así que adelante.

GÉMINIS

Hoy miércoles tendrás un golpe de suerte con los juegos de azar y las apuestas pero, ten cuidado de no perder tu dinero o caer en una estafa. Estarás muy ocupado durante esta semana, tu signo es dos a la vez y eso te vuelve muy fuerte para emprender nuevos retos y realizarlos, pero ten cuidado con las depresiones o los nervios, sigue haciendo ejercicio y ve con tu médico; no dejes para después tus emociones. Te invitan a salir de viaje con tu pareja.

CÁNCER

Trata de seguir haciendo ejercicio, sabemos que no es fácil y que requiere mucho esfuerzo pero este miércoles te sentirás de lo mejor cuando lo hagas. Recibes buenas noticias esta semana en cuestiones de trabajo o te dan un bono inesperado que te sacará de apuros. Atraviesas por tu época de crecer más económicamente y salir adelante de todos tus problemas financieros, no quieras componer la vida de los demás y enfócate en lo tuyo.

LEO

Las estrellas dicen que este miércoles el éxito está a tu alcance, preparas un gran proyecto que podría impulsar tu vida a nuevas alturas. Solo recuerda que debes cuidar tu imagen profesional, está bien que tengas buen humor, pero no hagas bromas pesadas. Tendrás un golpe de suerte el martes y será en todo lo relacionado con nuevos puestos y mejor pagados. Ten cuidado con las infecciones en la piel. Tus números de la suerte son 06 y 55.

VIRGO

Este miércoles podrías sentirte un poco triste pero, descuida, es una cuestión del clima, pronto volverá a salir el Sol en todos los ámbitos sólo no te desesperes. Durante esta semana tendrás muy buenas noticias a tu alrededor y de tu familia. Acudirás a juntas en tu trabajo con tus superiores para unos cambios repentinos de puestos, así que prepárate lo mejor posible. Ten cuidado con problemas de huesos o de cadera, evita lastimarte.

LIBRA

El destino te depara una junta muy importante este miércoles, deberás estar muy presentable y prestar mucha atención a todo lo que digan en esta reunión pues, podría decantar tu futuro profesional. Pagas deudas de tu tarjeta. Realizas un proyecto nuevo en el trabajo. Cuídate de problemas del intestino o estómago. Tus colores de suerte serán el amarillo y el azul fuerte. Sigue adelante y no voltees para atrás.

ESCORPIÓN

Hoy será un nuevo día para demostrar tu valía ante personas importantes, este miércoles es tuyo. Te sentirás emocionado esta semana por conocer a personas nuevas en tu vida y que te dejarán aprendizajes en tu forma de pensar. Atraviesas por una etapa de prosperidad y abundancia, aprovecha el miércoles, que será mágico y sentirás que la suerte te favorece, deja ir los malos amores que solo complican tu vida.

SAGITARO

Este miércoles nuevamente te sientes lleno de vida, será semana complicada pero al fin lograste entregar los proyectos, recuerda que la pereza es uno de los problemas más grandes de sagitario y debes de pelear contra ella todos los días. Vas con el doctor para que te revise de las anginas o pulmones, recuerda que casi siempre tus enfermedades son por miedos o angustias, así que trata de liberarte de todo lo negativo o date baños de canela. Te pagan una deuda del pasado o recibes un dinero por comisiones.

CAPRICORNIO

Hoy miércoles recibes una visita inesperada de alguien de tu pasado, recuerda ser gentil y terminar de la mejor manera posible para que no dejes lastres de tu pasado. Por fin reconocen tu desempeño en tu trabajo, estás en tu semana de suerte y tu mejor día será el martes, te invitarán a participar en varios negocios o a trabajar para una empresa internacional en un mejor puesto. Te sentirás muy contento.

ACUARIO

Esta media semana llegas un poco cansado y harto de todas las cuestiones que han rodeado tu trabajo o la escuela, pero ten paciencia pues pronto se resolverán favorablemente. Tendrás mucho trabajo esta semana y saldrás bien de una auditoría, sólo ten en cuenta que necesitas administrar mejor tu tiempo y no dejes tus pendientes personales al final. Te invitan a salir de viaje en estos días con tu pareja.

PISCIS

Será un miércoles con muchos desafíos en los lugares que frecuentas, estas entrando en una de tus mejores épocas del año y se va reflejando poco a poco en todo lo que haces. Recapacitarás esta semana sobre lo que quieres para tu vida personal. Te llegan oportunidades de trabajo que te ayudarán a no estar tan presionado económicamente. Procura ahorrar para cuando tengas momentos de escasez y así no te verás tan presionado con tus pagos. Cuídate de dolores de espalda o rodilla, no hagas ejercicios extremos.