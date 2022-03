Google mejora las búsquedas usando Inteligencia Artificial

El problema radica en que las personas que pasan por una crisis no siempre utilizan un lenguaje obvio, por lo que si el buscador no puede reconocer con precisión cuándo alguien está necesitado, no puede mostrar los resultados de búsqueda más útiles.

Para cambiar esto, Google está utilizando su último modelo de inteligencia artificial Multitask Unified Model, mejor conocido como MUM.

Dicho modelo es capaz de comprender mejor la intención detrás de las preguntas, de tal manera que detecta cuando una persona está necesitada.