Derbez sube al escenario: CODA gana el Oscar a Mejor Película

La ceremonia, encabezada por las comediantes Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall, y realizada en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, se caracterizó por varias sorpresas a su regreso al formato ´tradicional´, donde resaltaron ganadores inesperados e incluso un enfrentamiento entre Will Smith y el comediante Chris Rock, que marcó la noche y las redes sociales.

Con la interpretación de ´Be alive´ a cargo de Beyoncé, tema de la película ´King Richard´, dio inicio la entrega de premios, cuya primera estatuilla fue para Ariana DeBose a Mejor Actriz de Reparto por ´West Side Story. Posteriormente, ´Dune´ obtuvo tres premios casi ´de corrido´: Sonido, Fotografía y Efectos Visuales.

En cuanto a las producciones documentales, ´The Queen Of Basketball´ ganó en la categoría Corto, mientras que en la oficial, conquistó el Óscar ´Summer of Soul´. ´Encanto´ de Disney lideró la ceremonia al llevarse no solo el premio a Película Animada, sino también en la parte musical, ya que dos de sus temas, ´We don´t talk about Bruno´ y ´Dos oruguitas´ -interpretada por un visiblemente nervioso Sebastián Yatra-, amenizaron la velada.

´The Windshield wiper´ ganó a Mejor Corto Animado, mientras que ´Drive my car´, de Japón, obtuvo el premio a Película Internacional; así, ´Cruella´ se llevó el galardón a Mejor Vestuario, seguido de ´The long goodbye´ a Mejor Cortometraje y el de Banda sonora lo tomó el compositor de ´Dune´.

Multipremiadas

´The eyes of Tammy Faye´ obtuvo dos preseas: Mejor Actriz, para su protagonista Jessica Chastain, así como Maquillaje y Peluquería. ´King Richard´, ´The power of the dog´, ´Belfast´ y ´No time to die´, conquistaron solo un premio, Mejor Actor, Dirección, Guion Original y Canción Original, respectivamente, mientras que ´CODA´ se mostró paralela a la multipremiada ´Dune´.

La fila de premios para la producción de Philippe Sousselet, Fabrice Gianfermi y Patrick Wachsberger, inició con el Óscar a Actor de Reparto para Troy Kotsur, seguido de Guion Adaptado y Película, galardón con el que el elenco se reunió junto a productores y la directora Sian Heder, para recibirlo entre un mar de emociones.

El reparto de la película del año

Emilia Jones – Ruby Rossi

Marlee Matlin – Jackie Rossi

Troy Kotsur – Frank Rossi

Eugenio Derbez – Bernardo Villalobos

Daniel Durant – Leo Rossi

Ferdia Walsh-Peelo – Miles

Amy Forsyth – Gertie

¿Quién es Sian Heder, la directora de CODA?

Nacida en Cambridge, Massachusetts, el 23 de junio de 1977, Sian Heder es actriz de profesión, egresada de la Escuela de Drama de la Universidad Carnegie Mellon. Su sueño era ser guionista, por lo que trabajó de niñera para poder subsistir.

Luego de dedicarse a cortometrajes reconocidos en festivales como Cannes, se dedicó a la televisión con Men of a Certain Age hasta que por fin tuvo suerte con CODA, película que debutó en el Festival de Cine de Sundance. Además, firmó un contrato con Apple para comprar su cinta por 25 millones de dólares.

La filmografía de Heder

CODA, 2021

Talulah, 2016

Breakup at a wedding, 2013

Dog eat dog, 2012

Mother, 2005

Dorian Blues, 2004

CODA está disponible en Amazon Prime Video y también fue nominada a la Mejor Película de Drama en los Globos de Oro, así como al mejor guion adaptado en los Premios BAFTA. Esta fue la principal representante del cine independiente en los más recientes Premios de la Academia.





