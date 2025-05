Violencia sin freno en Xalapa: menor asaltado con machete a plena luz del día (+VIDEO)

La mañana del pasado 30 de abril, la tranquilidad habitual de la colonia El Moral fue interrumpida por un hecho que expone, una vez más, la crudeza de la violencia callejera en esta capital veracruzana. Un adolescente de apenas 14 años fue interceptado por dos sujetos mientras caminaba hacia la escuela. Lo despojaron de su celular y audífonos. Uno de los atacantes, sin vacilar, le propinó un machetazo en la pierna. Luego huyeron por la Privada Ciprés.

La escena quedó grabada por una cámara de vigilancia. El video, difundido en redes sociales, desató indignación y, como suele ocurrir cuando la justicia institucional falla, los vecinos hicieron su propia investigación. En cuestión de horas, los nombres y rostros de los presuntos agresores comenzaron a circular en grupos locales. Uno de ellos fue identificado como "Yordi", un rostro ya conocido en la zona.

Un viejo conocido de la calle... y del penal

Según versiones de vecinos, "Yordi" no es un novato en estas lides. Recién salido del penal de Pacho Viejo, donde estuvo preso por múltiples delitos, habría regresado al barrio sin mayor vigilancia. Su captura previa, aseguran, no logró frenar su actividad delictiva. De hecho, muchos lo señalan como parte de una red informal de ladrones que operan en la zona, guardando lo robado en casas cercanas.

A pesar de haber sido detenidos en varias ocasiones, la falta de denuncias formales ha permitido que sigan libres. "Nadie quiere meterse en problemas, y por eso nunca pasa nada", lamenta una vecina que pide mantenerse en el anonimato por temor a represalias. El caso expone un patrón alarmante: jóvenes reincidentes que se amparan en la impunidad vecinal y la inacción institucional para seguir delinquiendo.

Elementos de la Policía Estatal llegaron tras el reporte, pero como ya es costumbre, no lograron dar con los responsables.

Mientras tanto, padres de familia de la colonia El Moral han comenzado a organizarse para no dejar que sus hijos salgan solos. La realidad, sin embargo, no cambia: en Xalapa, portar uniforme escolar ya no es garantía de seguridad. Ni la hora del día parece importar.