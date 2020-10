Vehículo particular impacta a taxista tras no respetar preferencia vial

El conductor de un automóvil particular que se desplazaba por calles del fraccionamiento Reforma, provocó un accidente contra un taxi luego de que presuntamente no respetó la preferencia al pasar.



Este percance tuvo lugar en la intersección de Américo Vespucio y Cristóbal Colón, donde fue requerido el apoyo de las corporaciones de tránsito y vialidad para tomar conocimiento de lo acontecido.



Testigos afirmaron que el propietario del vehículo de la marca Dodge tipo Atitude color rojo, intentó ganar el paso sobre Vespucio, pues no hizo alto total al cruzar y aparentemente no vio al ruletero.



La segunda unidad involucrada fue un taxi de la marca Nissan tipo Tsuru marcada con el número económico VB-7300, cuyo conductor llevaba la preferencia de paso, pero que ya no pudo frenar a tiempo.



Afortunadamente ninguno de los dos involucrados resultó con heridas de gravedad, solo el fuerte susto, por lo que no fue necesaria la presencia de las corporaciones de rescate para atenderlos.



Finalmente un perito de la delegación de Tránsito y Vialidad Municipal de Veracruz acudió al sitio para realizar el deslinde de responsabilidades y ordenó el retiro de ambas unidades al corralón.