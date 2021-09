Vecinos temen a "El Chay" el terror de Playa de Vacas

Pese a que en numerosas ocasiones ha sido detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, pues aparentemente padece de sus facultades mentales y siempre vuelve a hacer de las suyas.

Desde hace más de un mes, el acusado quien tiene problemas de abuso con las drogas y el alcohol, ha cometido numerosas agresiones y atracos con cuchillo, machete y hasta con una pistola de diábolos.

Vecinos de la zona señalan que el acusado siempre fue de extracción humilde, pero hasta hace unos años era un hombre trabajador, pues pese a ser analfabeta siempre hacía trabajos de fontanería y albañilería.

No obstante, cayó en los excesos del alcohol y los narcóticos, lo cual mermó su salud mental al grado que aparentemente padece esquizofrenia y no ha sido tratada, pues, aunque su familia ha querido rehabilitarlo, él no lo permite.

Ahora con tal de mantener sus vicios y ante la falta de trabajo, comenzó a robar diversos objetos de las viviendas tales como tubería de cobre, cableado, televisores, equipos de sonido, cómputo o telefonía que le quedarán a la mano,

Dados sus problemas de salud mental, familiares han señalado que en al menos dos ocasiones trató de quitarse la vida, una colgándose y la otra tratando de hacer explotar el tanque de gas de un vecino.

Aquella ocasión que se colgó incluso se mantuvo sin signos vitales algunos minutos hasta que lograron reanimarlo, por lo que fue llevado a un anexo, pero a su salida continuó con su forma de vida.

Vecinos temen por su integridad toda vez que "El Chay" ha ido escalando la violencia con la que comete sus robos, pues ahora amenaza con arma blanca o con la pistola de diábolos, ya que incluso una mujer que fue víctima de sus fechorías fue atendida por una ambulancia debido al susto.

Los habitantes ya trataron de acercarse al DIF Municipal de Medellín para que le brinden las atenciones, pero desafortunadamente les dijeron que no cuentan con el personal o los recursos para tratar este tipo de casos.

Incluso su familia se ha hecho a un lado, ya que en una ocasión le dio la pistola a su hija y ésta la accionó por accidente y casi se saca un ojo, por lo que tanto su esposa como su mamá dejaron de brindarle apoyo.