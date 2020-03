Vecinos exigen justicia para mujer que fue quemada por pareja

Luego de que presuntamente provocó un incendio junto a su pareja en el que una señora de la tercera edad resultó seriamente herida y se debate entre la vida y la muerte, autoridades ministeriales lo dejaron libre.



Familiares de la señora Doña Petra de 89 años y su hijo José Luis de 53 que resultaron con quemaduras, exigieron justicia luego de haber sido víctimas de una inhumana agresión por parte del señalado y su novia.



Autoridades de la Fiscalía Regional de Veracruz tenían a su disposición a Rubén Isaías C. como probable responsable por haberle prendido fuego a la casa de la señora, pero lo soltaron por falta de pruebas.



Fue la madrugada del domingo en la localidad de Santa Fe cuando este sujeto junto con su novia Kelly G. presuntamente rociaron combustible al domicilio de la octagenaria con ella en su interior y le prendieron fuego.



Esto derivó de una supuesta venganza, pues aparentemente esta pareja vivía en una casa que les prestaron ya que no tenían a donde ir, pero únicamente se dedicaban a drogarse y a causar problemas.



Lo anterior lo mencionaron vecinos, quienes manifestaron que una vecina incluso los invitaba a su casa para que comieran, pero abusaron de su confianza y le robaron diversos objetos de valor.



El señor José Luis fue a verlos y encontró las pertenencias en la casa, por lo que luego de confrontarlos se originó una riña en la que Rubén Isaías C. lo apuñaló en el hombro derecho.



No conformes y derivado que les quitaron la casa, decidieron ir a rociar el combustible al domicilio de su mamá, por lo que provocaron el incendio en el que la víctima resultó sumamente herida.



Los doctores del Instituto Mexicano del Seguro Social informaron que es cuestión de horas para que la señora Petra pierda la vida, pues debido a las quemaduras y a su edad no sobrevivirá.



Los vecinos capturaron y amarraron a Rubén Isaías y a Kelly para entregarlos a las autoridades, pero estas determinaron que por falta de elementos a ninguno le fueran imputados los cargos.



Pese a que la señora Petra yace en su lecho de muerte y su hijo tiene severas quemaduras por intentar salvarla, así como una puñalada, la Fiscalía determinó que los acusados fueran puestos en libertad.



Vecinos y familiares de los agraviados exigieron que se les haga justicia, pues al obtener su libertad señalaron que esta pareja todavía se burló de ellos y de todo lo que les ocasionaron.