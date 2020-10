Vecinos capturan a ladrón, policía se niega a actuar en su contra

Este viernes por la tarde, elementos de la Policía Naval se negaron a hacer su trabajo luego de que vecinos de la colonia Ampliación Las Bajadas, lograron la detención de un presunto ladrón en una casa.

Fue en la zona poniente de la ciudad donde habitantes de dicho sector solicitaron el apoyo de las corporaciones policiales luego de sorprender al sujeto dentro de la casa de dos adultos mayores.

Se trató de un joven de entre 30 y 35 años de edad, el cual presuntamente allanó la vivienda de unos abuelitos con la intención de robarles, pero no contaba con que sería sorprendido con las manos en la masa.

De inmediato, varios vecinos de los agraviados salieron de sus viviendas y se dieron a la tarea de capturar al presunto maleante, quien no tuvo oportunidad pese a que intentó darse a la fuga a pie.

Los agraviados solicitaron el apoyo de las distinas corporaciones policiales mediante una llamada telefónica al número de emergencias 911, por lo que algunos minutos después llegaron Policías Navales.

Pese al señalamiento contundente de los agraviados, los uniformados se negaron a recibir al detenido, a quien los vecinos incluso le perdonaron la golpiza, pues lo entregaron completamente sano y salvo.

Los oficiales refirieron que derivado de que no fueron ellos mismos quienes lo vieron dentro de la casa, no podrían proceder en su contra, por lo que no se lo llevaron ni para una falta administrativa.

Ante tales hechos, vecinos decidieron exponer la situación para alertar a la ciudadanía y que así se puedan cuidar unos a otros en caso de que entre a sus casas, ya que la Policía se negó a auxiliarlos.