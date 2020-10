Van a la caza de responsables de linchamiento de abogada de Orizaba en Puebla

El Gobierno de Puebla está a la caza de los incitadores del linchamiento de una abogada de Orizaba, Veracruz, Edmunda Adela Martínez y su acompañante, asesinados por una turba desquiciada que ante un falso rumor los señalaba de ser roba-niños.





En la comunidad San Nicolás Buenos Aires, las dos personas fueron atadas a un poste y golpeadas salvajemente, principalmente en cara y cabeza. Fueron quemadas algunas partes de su cuerpo y todo quedó grabado en un video que desde la noche de ese mismo domingo comenzó a circular en redes sociales.













El hombre perdió la vida en el lugar mientras que la abogada veracruzana ingresó al hospital con vida, pero su diagnóstico fue traumatismo craneoencefálico severo y horas después murió.





Se dirigía a a visitar a sus hijas en León. No llegó. "Familia hermosa, no se preocupen. Estoy tranquila y en paz. Vine a un lugar hermoso. Les mando besitos. No tengo cargador. Voy para León, Guanajuato. Voy con Dios y si no regreso, estoy con él", fue su último mensaje.





De acuerdo con prensa poblana, la abogada de Orizaba Edmunda Adela N y Arturo N fueron retenidos horas antes por policías municipales de Tlachichuca, quienes los dejaron ir.

La pareja fue reportada como sospechosa por vecinos en el municipio de Tlachichuca, cuando fueron llevados a la comandancia municipal en donde se les realizó un interrogatorio y quedaron libres al confirmarse que no habían incurrido en ningún ilícito.





Horas después fueron sorprendidos por habitantes de la localidad Emilio Portes Gil, en San Nicolás Buenos Aires, donde fueron linchados por los pobladores tras ser acusados de robachicos.

Edmunda era abogada, originaria de Orizaba, Veracruz y padecía de esquizofrenia, señaló su familia. De Arturo nada se sabe más que su nombre.

Mensajes en redes sociales provocaron que la turba se desquiciara y cometiera el doble asesinato.





La Fiscalía General del Estado (FGE) identificó a un grupo de instigadores del ataque perpetrado el pasado domingo por pobladores de San Nicolás Buenos Aires.





El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que también se ha identificado a algunos atacantes directos de la pareja que fue acusada de intento de secuestro de un menor de edad, por parte de la población.





El mandatario poblano evitó dar detalles sobre la identidad de las víctimas e incluso dijo desconocerlos, ya que las investigaciones de caso exigen discreción, por lo que él solo recibe un reporte general por parte de la Fiscalía para no entorpecer su trabajo.









"Ya la Fiscalía tiene aperturada la investigación correspondiente y ya tiene identificados a varios de los incitadores y de los hechores de ese terrible acto, no puedo decir más, no me toca a mí decirlo ni lo sé. Inclusive yo recibo de esos casos solamente un reporte general, sin detalles".





Dijo que será la FGE la que dará en su momento todos los detalles relacionados con la investigación: "No soy la instancia para conocer los detalles para una investigación, no soy el Fiscal ni el policía que ustedes quisieran".













PUEBLA, UN ESTADO LIGADO A LINCHAMIENTOS

En lo que va del año se han registrado 129 acciones de linchamiento en 41 municipios de Puebla, en las cuales 192 personas han sido rescatadas, pero nueve han sido asesinadas a manos de turbas, reveló el titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez Márquez, quien participó en una rueda de medios encabezada por el titular del Poder Ejecutivo poblano, Luis Miguel Barbosa Huerta.