La tarde del jueves, un camión del servicio urbano que aparentemente circulaba sin las precauciones debidas, sufrió un fuerte percance sobre la carretera federal Veracruz-Cardel, donde hubo cinco lesionados.



El incidente tuvo lugar a la salida norte de la ciudad frente a la denominada Diver Plaza Soriana, hasta donde fue solicitado el apoyo por los propios pasajeros y por conductores que lo presenciaron.



Los presentes informaron que el conductor identificado como Julio César Ojeda Ríos de 27 años, operaba la unidad Seguro Social Cuauhtémoc - Renacimiento marcada sobre el carril que va de norte a sur.



Sin embargo circulaba a alta velocidad y en un momento repentino se fue contra el muro de contención de concreto que divide a los carriles contrarios, además de que prácticamente se trepó a uno.



Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja fueron quienes se trasladaron de inmediato hasta dicho punto para brindarle los primeros auxilios a los pasajeros que resultaron con diversas lesiones.



Los heridos fueron identificados como Brandon Jael C. T. de 19 años, Juan Manuel C. A. de 40, Jair A. de 18 y Jair Osvaldo M. de 19, los cuales tuvieron golpes contusos pero afortunadamente ninguno de gravedad.



Por último elementos de la Policía Federal División Caminos se trasladaron a dicho sitio para tomar conocimiento y ordenar el retiro del autobús al corralón con el apoyo de una grúa particular.