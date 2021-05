Un chófer de autobús de pasajeros urbano que circulaba por la carretera federal 140 Veracruz-Xalapa se llevó por delante a un señor de la tercera edad y su hijo cuando viajaban en su motocicleta.



Las víctimas recién terminaban su jornada laboral como obreros y se trasladaban en la moto Italika tipo FT150 color negra con destino a su domicilio, cuando al llegar a Las Bajadas sobrevino la tragedia.



Quienes presenciaron el hecho informaron que que el operador del autobús de la ruta Framboyan marcada con el número económico 1648 identificado como José Ángel A. C. de 32 años de edad, no se detuvo cuando los vio pasar.



El motociclista y su papá atravesaban por el cruce de la avenida Úrsulo Galván, e incluso la esposa del camionero que lo acompañaba en su ruta con su bebé en brazos le gritó "párate, los vas a matar", aseguraron pasajeras.



Señalaron que el operador pisó aún más el acelerador y se llevó por delante a los dos hombres, los arrastró varios metros y le pasó con las llantas por encima al papá del agraviado que conducía la mencionada unidad.



Paramédicos pertenecientes a la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios a Luis Alberto L. G. de 37 años, quien fue llevado al Hospital Regional de Boca del Río con serias heridas.



No obstante, a su llegada ya no pudieron salvar la vida del señor Fructuoso L. L. de 66 años, quien ya había fallecido debido a las graves lesiones que le provocó el camión tras pasarle por encima.



Elementos de la Policía Naval y Estatal aseguraron el perímetro alrededor de la escena, a la cual llegaron elementos de Servicios Periciales junto con la Policía Ministerial para iniciar la indagatoria.



Cabe señalar que los policías no deseaban tomar la responsabilidad como primer respondiente, por lo que luego de dialogar con la Guardia Nacional no tuvieron más remedio que asumirlo para poner a disposición al chófer.