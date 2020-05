Una farsa, entrega de narcodespensas en Veracruz: CGJ

Resultó una farsa la entrega de despensas a la población en el norte de Veracruz por parte de integrantes del crimen organizado, advirtió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

"Resultó falso. Es falso. Repartieron 4 despensas y se tomaron la foto y con eso quisieron hacer un escándalo", expuso el mandatario.

Reveló que se articuló la 'caza' en contra del grupo narco tras los hechos y se constató que la ´escenografía´ de la que disponía constaba sólo de una camioneta, con unas cuantas despensas.

"Fuimos tras ellos y resultó que era una camioneta... Rápidamente (los sicarios) bajaron, tomaron la foto. No sé si forzaron a las personas o no (a aceptar las despensas y posar para ser fotografiados). Porque cuando enviamos a las fuerzas de seguridad, las personas decían: ´no, aquí (los narcos) no llegaron. Fue falso´. Incluso hubo un reportero que fue a preguntar a las personas si les habían repartido, y le dijeron que no. Resultó falso", expuso el Ejecutivo estatal.

El grupo delictivo al que se atribuye la entrega de narcodespensas se encuentra en pleno proceso de debacle, por lo que ante la presencia de las fuerzas de seguridad y de los cárteles rivales, recurre a propaganda desesperada en plena contingencia por COVID-19, expuso García Jiménez.

Integrantes del crimen organizado presuntamente distribuyeron víveres en colonias populares de los municipios de Tuxpan, Pánuco, Cerro Azul, Tantoyuca, El Higo y Tempoal.

"Mandará mejor el que sepa obedecer... quédate en casa por el bien de todos", expusieron en su mensaje criminales, aludiendo a la contingencia por COVID-19.

"Lo que pasa es que los grupos delictivos se enojan porque estamos contra ellos. Ya no hay pactos ni arreglos. Entonces se molestan y hacen ese tipo de propaganda (...) Fue una cuestión propagandística. No sabemos (si la advertencia) era para los otros grupos criminales, como para decirles: 'aquí no se metan'. Eso fue. Fueron 4 y no lo pudieron hacer más".

El pasado fin de semana, un comando de sicarios abandonó en un predio baldío de la colonia Anáhuac, en Tuxpan, despensas con aceites, sopas, galletas, papel, arroz, entre otros productos de la canasta básica.

De acuerdo con vecinos, criminales tripulaban dos camionetas. A su caza, la Marina, Guardia Nacional y el Ejército se desplegaron, sin que se informara de aprehensiones.

Previamente, en la comunidad rural de Peña de Afuera aterrizó un helicóptero gris con criminales armados que repartieron bolsas con productos de la canasta básica entre la población, reportaron cibernautas en redes sociales.