Un vehículo derriba poste y se incrusta; Mariano Escobedo ¡Encontronazo!

Un vehículo particular que presumiblemente viajaba a exceso de velocidad sobre la carretera estatal La Perla- Orizaba, perdió el control, derribó un poste de madera de telecomunicaciónes y termino incrustado entre un poste de concreto y la fachada de un domicilio particular asentado sobre la Avenida Orizaba, de Mariano Escobedo; por fortuna no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas, únicamente daños materiales invaluables.

El accidente se registró durante la tarde de este domingo sobre la Avenida Orizaba, entre Calle Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, justo a escasos 50 metros de la Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos, del municipio marianense.

Se conoce que el conductor del vehículo Volkswagen Vento de color blanco y placas de circulación: YUA-889-A de Veracruz, identificado como Gerardo Juárez de 38 años y de profesión maestro, perdió el control cuando descendía la vialidad con dirección al municipio de Orizaba debido a que manejaba en estado de ebriedad.

El vehículo se subió a la banqueta, derribó un poste de madera propiedad de Teléfonos de México y termino incrustado entre la fachada de un domicilio particular de color verde y un poste de concreto.

Tras el encontronazo, al lugar arribaron oficiales de la Policía Local y Estatal, así como paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes tomaron conocimiento y confirmaron que no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales valuados en más de 200 mil pesos.

El profesor quedó detenido y fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, para que cubra su multa correspondiente y pague los daños ocasionados.

Finalmente, el Perito en turno de la Delegación de Tránsito Estatal tomo conocimiento, realizó la secuencia fotográfica y solicitó al personal de grúas iniciar con las maniobras para remolcar la unidad a un corralón para el deslinde causalidades y pago de daños ocasionados.

Se espera que, durante las próximas horas arriben trabajadores de la empresa de telecomunicaciones y reparen los servicios de telefonía, internet y televisión de paga, que se vieron afectados por el aparatoso accidente.