Un herido en choque de tráiler y taxi sobre la Veracruz-Xalapa

Un taxista resultó lesionado luego de que fuera impactado por un tráiler mientras se encontraba a bordo de su unidad sobre la carretera federal 140 Veracruz-Xalapa, donde acudieron las distintas corporaciones.

El percance tuvo lugar la mañana de este jueves sobre el carril que va con dirección de norte a sur, justo frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en la localidad de Tejería.

Testigos afirmaron que a unos metros del puente peatonal, el operador de la unidad de carga International con razón social Rafer marcada con el número económico 89, no midió bien su distancia.

Fue así que impactó por alcance al taxista que circulaba en el vehículo Toyota tipo Yaris marcado con el número económico 789, mismo que quedó como "acordeón" tras proyectarse contra el tráiler de adelante.

El operador de este último decidió no reclamar daños ya que a su unidad no le pasó nada y se retiró del lugar, mientras que el taxista fue llevado a una clínica particular para establecer la gravedad de sus heridas.

Por su parte agentes de la Secretaría de Seguridad Pública abanderaron el sitio mientras elementos de la Guardia Nacional División Caminos ordenó el retiro de las unidades para el deslinde de responsabilidades.