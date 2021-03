Ubican camioneta asesina de madre de familia

La camioneta de la empresa Ferrosur, que habría atropellado y causado la muerte de una comerciante de Oluta, y luego huyó, habría sido localizado en la calle Emiliano Zapata de esa Villa, cerca del estadio de beisbol, a donde habría sido abandonado por su conductor y luego escapado en un taxi oluteco.

El suceso descubierto este sábado por la mañana por vecinos del sector, movilizó a elementos de la Policía Municipal de Oluta, pero la corporación no pudo asegurar la unidad debido a que se encuentra en un patio particular y no había flagrancia, por lo que se dio aviso a la Policia Ministerial del Estado.

Este viernes por la tarde, Jessica del Cielo Salazar Herrera de 36 años, caminaba para tomar un taxi colectivo e irse a su vivienda ubicada en el barrio Villalta de Acayucan, cuando fue atropellada por una camioneta que según evidencias en video, pertenece a la empresa Ferrosur.

El hecho ocurrió en el camino de Oluta – Correa, sitio donde elementos de protección civil municipal levantaron a la lesionada y la llevaron aun con vida al Hospital de Oluta, pero más tarde falleció.

El papá de la víctima, Rosemberg Salazar Castañeda, denunció públicamente el hecho, y pidieron a las autoridades competentes investigar para que el responsable pague por el homicidio de la mujer.

Jessica tenía 3 hijos menores de edad, mismos que por el lamentable suceso quedarán bajo el cuidado de su padre y sus abuelitos.