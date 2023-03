Tratan como delincuente a taxista por orinarse en la vía pública

Qué caro le salió a un taxista local, detenerse a orinar en la prolongación de la calle Miguel Hidalgo, casi en las afueras de la ciudad, este sábado, luego de que elementos de la Secretaria de seguridad pública lo sorprendieran y detuvieran, subiéndolo a la unidad en medio de forcejeos y la molestia de sus compañeros que de inmediato, acudieron en su auxilio.

El reclamo de los taxistas no fue solo para evitar la detención de su compañero, que se identificó como Clemente Palacios Cuevas de 55 años de edad; si no para que no se llevaran el taxi numero 03 de Acayucan que el ruletero conducía antes de detenerse a orinar.

Y es que según el taxista, el padece de diabetes y no podía aguantarse las ganas por lo que buscó un sitio casi en despoblado, en la misma zona urbana de Acayucan, cuando pasó la patrulla número SP3916 de la Secretaria de seguridad pública del Estado, y sus policías estatales bajaron de inmediato para detenerlo.

Apoyo de taxistas

Por esa falta, además de la detención, se le iba a decomisar el automóvil pero de inmediato llegaron varios compañeros y evitaron esa acción que consideraron, abusiva.

Los taxistas aseguran estar de acuerdo con las medidas de prevención del delito que ha implementado la Secretaría de Seguridad Pública en Acayucan, pero que éstas no debían ser excesivas ni que provoquen un abuso de autoridad.

El ruletero fue llevado a las instalaciones de la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública.