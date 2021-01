Tras rapto a manos de comando en Veracruz, madre de 2 desaparecidos es liberada

Fuentes allegadas al caso confirmaron a Imagen del Golfo que Elvira Gómez López, quien tiene dos hijos desaparecidos desde el 2013, y que la noche de ayer fuera raptada violentamente por hombres con armas a bordo de una camioneta en Tierra Blanca, ya se encuentra a salvo con su familia.

La mujer fue sustraída violentamente por un comando a escasos metros de su casa.

Apenas ayer por la mañana la madre de 2 hijos desaparecidos participó en una protesta en la Plaza Lerdo en Xalapa, Veracruz, en contra del abandono de los casos por parte de la Fiscalía y de una posible imposición en la CEDH. Posteriormente, acudió al Congreso del Estado.

Tras su regreso a Tierra Blanca, fue interceptada con violencia por sujetos armados cuando se encontraba con un familiar

Fuerzas estatales e inteligencia federal habrían participado en su rescate en una región en la que el crimen ha impuesto su ley.

Elvira Gómez López, de 50 años de edad, busca a sus hijos Juan de Dios y Rodrigo, desaparecidos el 19 de septiembre del 2013 en Tierra Blanca.

'Quiero que aparezcan mis hijos porque ya no puedo vivir así más tiempo, pero por otro lado rezo para que no estén ahí (en fosas). La gente que encuentra a su hijo tiene donde llorar y donde poner flores, pero yo no tengo dónde ir. Soy un alma en pena que vaga por estaciones, por cárceles, por morgues o por fosas intentando tener noticias', ha expresado la madre.

A la búsqueda de Elvira Gómez López, del Colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas Madres Luna de la Cuenca, se abocaron áreas de inteligencia del Gobierno Federal, apoyadas por la SSP-Veracruz





INFORMACIÓN EN DESARROLLO