Tráiler intentó ganarle el paso al Tren y se lo lleva en Manlio Fabio Altamirano

Vecinos dieron a conocer que el incidente ocurrió en las vías ubicadas en la calle Miguel Hidalgo esquina José María Morelos de la Colonia Centro de este municipio, por donde circulaba un tráiler con razón social Flecoli.

Según los datos recabados, este tráiler transportaba una caja de carga seca con logotipos de la empresa Pilgrims, pero afortunadamente ya no llevaba nada de carga, más que algunas rejas de plástico.

Aparentemente el conductor intentó ganarle el paso a la locomotora y no me dio bien la cercanía de la misma, por lo cual fue impactado y la caja destrozada en su parte trasera, aunque el conductor no resultó lesionado y el tracto camión sólo con afectaciones menores.

Finalmente la circulación se vio afectada por varias horas en el lugar del accidente, hasta que unidades de grúa y personal de Tránsito del Estado delegación Soledad, tomó conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades.

