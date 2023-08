Tragedia en cumpleaños: madre de Veracruz viaja a NL a identificar a su hijo asesinado

En lo que debió ser un viaje de celebración por el cumpleaños de su hijo para una madre de familia en el sur de Veracruz, se ha convertido en un doloroso proceso de identificación de su cadáver.

Moisés Citalán Rueda, quien hoy cumpliría 24 años, fue asesinado en circunstancias aún por esclarecer en el estado de Nuevo León.

Tres años atrás, Moisés tomó la decisión de emigrar al municipio El Carmen, donde se empleó en el sector de la construcción.

La noticia de su trágico homicidio llegó a la familia hace apenas dos días, sumiendo a su madre, Miriam, en la más profunda desolación.

Durante la tarde de este sábado, Miriam se encontraba empacando sus pertenencias en medio de su inmenso dolor, preparándose para viajar al norte del país.

Este día debería haber sido de celebración, de "manteles largos", para su hijo Moisés. "No me han dicho exactamente qué pasó, solo sé que a mi hijo lo balearon, y a eso voy, a reconocer el cuerpo, y hoy está cumpliendo 24 años mi niño", lamentó entre lágrimas la madre.

La falta de recursos económicos en la familia ha llevado a Miriam a solicitar el apoyo de la ciudadanía para poder reclamar el cuerpo de su hijo.

Ha puesto a disposición el número de tarjeta: el número de tarjeta: 4152 3141 3585 2781, BBVA.. "Aunque sea en cenizas traeré a mi niño, hace tres años que se fue a trabajar al municipio de El Carmen, hoy ya no está con nosotros", expresó con conmoción la madre, instando a la comunidad a brindar su ayuda en esta dolorosa situación.

Hace aproximadamente una semana, Moisés se comunicó con su madre por última vez a través de una llamada telefónica.

Expresó su añoranza por su tierra natal y le compartió sus planes de regresar en diciembre.

"Me dijo que en diciembre iba a venir, pero pues ya no podrá ser, también me dijo que me extrañaba y quería mucho", compartió Miriam, reviviendo los últimos momentos que compartió con su hijo.