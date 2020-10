Trabajadores de Cruz Roja denuncian falta de pagos

Trabajadores del hospital de la Cruz Roja Delegación Veracruz de la avenida Salvador Díaz Mirón, denunciaron numerosas irregularidades que han tenido que pasar por las malas administraciones de sus directivos durante los últimos meses.

Quincenas atrasadas, bonos que nunca llegaron, falta de empatía y apoyos para poder subsistir, son solo una muestra de lo que los empleados de dicha clínica han vivido durante la pandemia.

Son cerca de 200 personas afectadas quienes han tenido que recibir sus quincenas abonos, bajo el pretexto del poco flujo de efectivo derivado de la disminución de pacientes, aún cuando poco a poco ya se han ido incrementando.

El hospital situado en el fraccionamiento Moderno, si bien no es para atención de COVID, el riesgo de que personas infectadas llegues es latente, por lo cual pidieron un bono por riesgo de infección que les negaron rotundamente.

"La Ley Federal de Trabajo marca que no deben pasar más de quince días entre pago y pago, ayer ya fue día 16, y bueno nos pagaron, nos dieron una parte. Por lo que comentan compañeras de diversa áreas, a muchos ni siquiera les cayó la mitad el día de ayer, y bueno toda eso se ve reflejando en cualquiera de nuestras actividades, porque ponen ahí, agradecemos su comprensión, pues sí, pero la luz, el teléfono, pues no me comprende", apuntó un trabajador de Cruz Roja Veracruz que pidió el anonimato.

Jornadas laborales de hasta más de 12 horas y aún así, les negaron el apoyo de proporcionarles alimentos, por lo que aunado a la falta de pagos, sus gastos se elevaron al tener que comprar pedidos de comida.

"La sensación general es como una falta de empatía, tal vez se podría llamar así, con todos en general. Ahorita se me hace un poco raro por así decirlo, porque realmente durante el último mes hemos tenido bastante trabajo, sí había bajado mucho, pero ahora durante el último mes ha sido bastante la afluencia de pacientes a la base", señaló.