Trabajador de Pemex acosa a joven de Minatitlán dentro de plaza comercial

La víctima, señaló que cuando caminaba por unos de los pasillos, comenzó a ser perseguida y grabada por un hombre identificado como Manuel, trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En su relató la joven, detalló que el hombre mayor de 45 años, tuvo una erección y eyaculó mientras la observaba y grababa por los pasillos de la tienda.

"El momento más traumático de mi vida, un señor me acoso en Soriana, me grabo sin mi consentimiento, tuvo una ereccion y eyaculo en pleno Soriana mientras me grababa! Asco de tipo #soriana #pemex Pemex Soriana

YO SE QUE LES DA CORAJE LA SITUACIÓN, pero no le den me enoja por favor, por que Facebook lo puede bajar !!!", publicó en sus redes sociales la joven.

En un video explicó la situación que vivió y como solicitó el apoyo de elementos de seguridad del establecimiento para hacer que el hombre eliminara los videos de su celular.

Asimismo indicó que el sujeto en un principio solo los elimino de la galería, y tras su insistencia y el empleado de seguridad, lo obligaron a que también los borrara de la papelera.

"No lo elimino señor, yo también se de iPhone, tiene la papelera, mírelo", expresó el guardia de seguridad.

Sin tener más opción el trabajador de Pemex, quien portaba el uniforme, eliminó el video y se retiró del centro comercial.

La joven pidió a las mujeres estar alertas y las alentó a no quedarse calladas y denunciar este tipo de acoso.