Torton derriba árbol y transformador; abuelita queda encerrada

Horas de angustia pasó Reina Trejo Céspedes la quedarse sitiada en su propia casa en la colonia Rancho Alegre 2, donde un vehículo pesado provocó la caída de un árbol y un transformador la madrugada de este domingo y que dejó sin luz a varias familias.

Lo anterior ocurrió alrededor de las 02:00 horas en la calle Las Palmas, casi esquina Colorines, donde un vehículo Torton era conducido de norte a sur, pero cuando intentó esquivar un socavón sin reparar, tiró un árbol, para luego chocar un portón y por último derribar un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que bloqueó la salida de la casa de Reina Trejo, de 70 años.

En un inicio el reporte fue hecho por vecinos, pero a decir de CFE nunca se les mencionó que había una persona dentro del domicilio donde cayó el transformador, por lo que el reporte no fue priorizado al momento; por otra parte, Reina Trejo nunca se dio cuenta del percance hasta que intentó salir para ir a la iglesia, siendo los pastores de su comunidad religiosa quienes llamaron a Protección Civil (PC).

"Se oyó como un trancazo, pero ahora que me levanté temprano quise abrir, me asomé tantito y vÍ que el transformador estaba afuera de la puerta, no pude salir, fue que la gente del templo desgajó tantito el árbol para poderme asomar, me puse nerviosa, pero es a consecuencia de ese socavón que no han compuesto, por eso es que pasó eso... me siento nerviosa", señaló Trejo Céspedes.

Gracias a la pericia de elementos de PC, la mujer fue rescatada a salvo, pues había el riesgo de que se electrocutara al quedar el transformador afuera de su puerta de lámina, mientras que trabajadores de la CFE llegaron a desconectar para evitar corto-circuito en la zona.