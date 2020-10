Taxistas provoca fuerte accidente en calles de Veracruz; deja solo daños materiales

Un taxista que circulaba en calles de la colonia Centro la tarde de este jueves provocó un fuerte accidente, en el que afortunadamente solo se registraron daños materiales pero no personas heridas.





Lo anterior ocurrió en la intersección de la avenida Revillagigedo y la calle J.B Lobos, donde aparentemente quiso pasar una intersección sin tener las debidas precauciones que marca el reglamento.





Testigos afirmaron que se trató del taxi marcado con el número económico VB-2093 de la marca Hyundai tipo i10 con sitio en esta ciudad, el cual era tripulado por quien dijo llamarse Prudencio M. de la R.





Fue al llegar al mencionado cruce que no hizo el alto total, por lo que al no tener la preferencia en la circulación impactó el costado del automóvil particular de la marca Chevrolet tipo Spark,





El conductor de esta segunda unidad propiedad de la empresa Totalplay identificado por el nombre de Luis Manuel M. S. Afortunadamente pudo mantener el control del volante y frenó algunos metros más adelante.





Ambas unidades resultaron con daños considerables, pero afortunadamente ninguno de ellos tuvo heridas que lamentar, mientras personal de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento de lo acontecido.